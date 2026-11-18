카우보이부터 승마선수·조선시대 선비까지 특별한 초등학교 졸업 사진을 남겼다.

한국마사회는 지난 13일 서울 관악구 원신초등학교를 찾아 졸업을 앞둔 6학년 학생 30명에게 말과 함께하는 특별한 졸업사진 촬영 지원 행사를 시행했다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 한국마사회의 찾아가는 교육 프로그램인 ‘말랑말랑 마음교실’과 전교생 승마체험을 통해 인연을 맺은 원신초등학교 학생들에게 졸업 전 특별한 추억으로 남겨주고자 마련됐다.

서울형 작은학교로 지정된 서울원신초등학교의 6학년 학생 30명은 이날 말과 함께 세상에 단 하나뿐인 졸업사진을 남겼다. 학생들은 승마선수의 경기복장부터 서부 카우보이, 두루마기를 차려입은 조선시대 선비까지 다양한 의상을 입고 말에 올라 각자의 개성을 담은 이색 졸업사진을 촬영했다.

졸업사진 촬영과 함께 학년별 눈높이에 맞춘 체험 프로그램도 진행됐다. 1~2학년 학생들은 작고 온순한 셔틀랜드포니에게 먹이를 주고 쓰다듬으며 말과 교감하는 시간을 가졌다. 3~6학년 학생들은 직접 고삐를 잡고 말을 이끌거나 기승하는 체험을 통해 자신감을 키우고 생명 존중의 가치를 배웠다.

한국마사회는 도심 속 어린이들이 일상에서 접하기 어려운 말과 직접 교감하며 정서적 안정감과 자신감을 키울 수 있도록 다양한 말 매개 교육프로그램을 운영하고 있다. 이를 통해 정규 교과과정에서 경험하기 어려운 생태·인성 교육의 기회를 제공하고 있다.

우희종 한국마사회장은 “올해 말과 함께하는 교육프로그램에 참여했던 아이들에게 특별한 추억을 선사하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 말이 지닌 힐링과 배움의 가치를 널리 알리고, 미래세대가 건강하게 성장할 수 있도록 공기업으로서 교육복지와 사회공헌을 확대해 나가겠다”고 말했다.

석승하 서울원신초등학교장은 “모든 아이가 공교육을 통해 다양한 배움의 기회를 공평하게 누려야 한다는 취지에 공감하고 뜻깊은 자리를 마련해 준 한국마사회에 감사드린다”며 “말과 함께한 오늘의 특별한 경험이 아이들이 더 넓은 세상으로 힘차게 나아가는 데 소중한 밑거름이 되길 바란다”고 전했다.

한편, 한국마사회는 올해 서울구로 거점형 우리동네키움센터, 안양과천교육지원청, 서울남부교육지원청 등과 협력해 찾아가는 말 매개 교육프로그램 ‘말랑말랑 마음교실’을 운영해 왔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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