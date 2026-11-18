한국토요타자동차는 지난 17일 서울시사회복지협의회와 함께 전국 11개 복지기관에서 ‘2026 토요타·렉서스 사랑의 김장나눔’ 행사를 진행했다고 18일 밝혔다.

올해 행사에는 한국토요타자동차와 토요타파이낸셜서비스코리아, 전국 토요타·렉서스 공식 딜러사 임직원 등 약 350명이 참여했다. 참가자들은 총 19.5톤의 김장김치를 담가 지역 복지기관을 통해 어려운 이웃들에게 전달했다.

김장 봉사는 사회복지법인 안나의 집을 비롯해 서울·경기·대전·대구·부산·광주·제주 등 전국 각지에서 진행됐다. 임직원들은 김치를 담그고 포장했으며, 일부 지역에서는 도움이 필요한 이웃들에게 직접 배달했다. 봉사활동 참여자에게는 자체 발행한 봉사인증서를 수여했다.

올해는 김장김치와 함께 ‘렉서스 영파머스’ 참여 농부들이 생산한 농산물과 가공품도 지원했다. 한국토요타는 SW복지재단과 협력해 ‘밭상600’ 김태석 농부의 감자, ‘허니벨’ 오재성 농부의 귤, 이종석 농부의 둥굴레차 등으로 꾸러미를 구성했다. 해당 꾸러미는 전국 복지기관을 통해 김장김치와 함께 전달됐다.

렉서스 영파머스는 2018년부터 친환경 농법을 실천하는 청년 농부를 발굴하고 지원하는 프로그램이다. 한국토요타는 올해 기존 김장 봉사와 청년 농부 지원 사업을 연계해 농산물 나눔을 추가했다.

토요타·렉서스 사랑의 김장나눔은 2012년 시작돼 올해 15년째를 맞았다. 한국토요타와 전국 공식 딜러사 임직원들이 매년 참여하는 사회공헌 활동으로, 지역 복지기관과 협력해 김장김치를 전달하고 있다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 “15년간 행사에 참여한 임직원과 딜러사, 복지기관 관계자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 한국토요타는 2000년 법인 설립 이후 환경·교육·문화·복지 분야에서 사회공헌 사업을 진행하고 있다. 국립암센터 소아청소년 암환자 의료비 지원, 세종문화회관 아동·청소년 예술교육 후원, 패럴림픽 국가대표 선수단 후원, 자동차 전문인력 양성 프로그램 ‘T-TEP’ 등을 운영 중이다. 신진 공예작가 지원 프로그램 ‘렉서스 크리에이티브 마스터즈’와 어린이 미술대회 ‘드림카 아트 콘테스트’도 진행하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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