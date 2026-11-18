사진=WKBL 제공

“더 가봐야 알죠. 아직 잘 모르겠습니다.”

“중반에 다시 여쭤봐도 똑같이 말씀하실 것 같은데요?”

취재진의 농담 섞인 질문에 사령탑이 한발 물러섰다. “그래도 5라운드 정도 되면 어느 정도 알 수 있지 않을까”라며 활짝 미소 지었다.

기분 좋은 시즌 초반이다. 직전 시즌 여자프로농구 최하위에 머물렀던 신한은행은 개막 4경기 동안 3승1패를 거두며 선두권에 올라 있다. 18일 인천도원체육관서 열리는 KB국민은행과의 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 승리하면 공동 1위로 1라운드를 마칠 수 있다.

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정작 최윤아 신한은행 감독은 담담한 자세다. 순위표 최상단에 오를 기회를 앞두고도 부담이나 욕심은 없는지 묻자 “그런 부담은 없다. 오늘 이기면 어떻게 된다는 생각보다는 한 경기 한 경기에 집중하고 있다”고 답했다. 그러면서 “모든 감독이 그렇지 않을까. 어떤 상황이든 그냥 이기고 싶다”며 “기록보다는 오늘 한 경기 이기는 게 가장 중요하다”고 덧붙였다.

예상 밖의 상승세에도 마음껏 웃기는 이르다는 생각이다. 최 감독은 “긍정적인 분위기는 당연히 있다”면서도 “아직 1라운드다. 어떤 위기가 오지도 않았다. 중반 이후까지 가봐야 어느 정도 판도가 그려질 것 같다”고 고개를 저었다.

이럴 때일수록 들뜨지 않겠다는 설명이다. 그는 “팀 경기력이 너무 들쑥날쑥해서 울컥할 때도 여전히 많다”며 “상대 팀의 주축 선수들이 부상으로 빠져 운이 좋았던 측면도 있다”고 경계의 목소리를 높였다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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