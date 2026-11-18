한국프로골프협회(KPGA)가 지도자 역량 강황에 적극 나서고 있다.

KPGA는 지난 17일 KPGA 빌딩에서 KPGA 전문교습과정 10기 수료식을 가졌다고 밝혔다. KPGA 전문교습과정은 KPGA 프로 및 투어프로 회원이 선수로서 쌓아온 경험과 전문성을 체계적인 교습 역량으로 전환할 수 있도록 지원하는 지도자 입문 교육과정이다.

이 과정은 KPGA 회원들이 레슨 현장에 진입하기 전 갖추어야 할 기본 교습 소양, 학습자 이해, 진단과 분석, 처방 설계, 코칭 전달, 교습 시연 역량을 함양하는 데 목적을 두고 운영됐다.

지난달 20일 개강해 11월 17일까지 진행한 이번 교육은 교습철학 및 심리, 기능해부학과 진단, 코칭, 딜리버리, 진단과 종합시연 등으로 구성됐으며, 교육생들은 회차별 교육과 과제, 최종 교습계획안 작성과 교육성과평가를 통해 전문 교습가로서 필요한 기본 역량을 강화했다.

문화체육관광부 지원 사업의 일환으로 KPGA는 기존과는 달리 올해 은퇴선수 교육사업의 운영 체계를 개편해 교육 목적과 과정을 이원화하여 운영했다. 지난해까지 15회 규모로 운영됐던 전문교습과정을 올해는 레슨 현장 진입을 위한 핵심 교습역량 중심의 ‘전문교습과정’으로, 기업·공공기관·대학 등 다양한 교육 현장에서 활동할 골프 콘텐츠 전문강사를 양성하는 ‘취업·파견 연계 골프전문강사 양성과정’으로 구분했다.

이에 따라 전문교습과정은 교습가로서 필요한 기본 소양과 실전 교습 역량을 중심으로 재구성하고, 골프전문강사 양성과정은 강의 기획, 콘텐츠 설계, 스피치와 딜리버리, 퍼스널 브랜딩, 비즈니스 실무, 최종 데모 오디션 등을 다루는 기업교육형 전문강사 역량 강화를 목표로 운영됐다.

이번 교육과정에 참여한 투어프로 이윤준(54)은 “좋은 자리를 마련해 주신 KPGA와 좋은 강의를 해주신 교수님들께 먼저 감사의 말씀을 전하고 싶다. 이번 교육을 통해 프로 생활은 물론 향후 지도자로 활동하는 데에도 도움이 될 만한 내용을 많이 배울 수 있었다”며 “이러한 교육의 기회가 더욱 많아져 서로 소통하고 경험을 공유한다면 남자 골프는 물론 한국 골프의 발전에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

이날 수료식에서는 교육과정 운영 경과 안내에 이어 수료증 수여와 기념촬영이 진행됐다. KPGA는 수료생들이 향후 레슨 현장에서 KPGA 교습가로서 전문성과 책임감을 갖고 활동할 수 있도록 지속적인 역량강화 교육과 후속 교육 프로그램을 이어갈 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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