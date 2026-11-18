김보민 KGCA 부회장, 이용원 제니스 스포츠클럽 대표, 김순희 KLPGA 수석부회장(왼쪽부터)이 KLPGA KGCA 공식 골프연습장 인증식에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 한국골프연습장협회(이하 KGCA)와 함께 진행하는 ‘KLPGA-KGCA 공식 골프 연습장 인증사업’ 20~22호로 경기 안양시 동안구의 ‘그린필드 골프연습장’, 경기 평택시의 ‘동진 골프앤피트니스클럽’, 서울 구로구의 ‘제니스 스포츠클럽’을 선정하고 인증식을 진행했다고 18일 밝혔다.

김보민 KGCA 부회장, 김동환 동진 골프앤피트니스클럽 본부장, 김순희 KLPGA 수석부회장(왼쪽부터)이 KLPGA KGCA 공식 골프연습장 인증식에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

이번에 선정된 20호 ‘안양 그린필드 골프연습장’(실외 72타석), 21호 ‘평택 동진 골프앤피트니스클럽’(실외 120타석), 22호 ‘구로 제니스 스포츠클럽’(실외 112타석)은 모두 넉넉한 전장과 타석 규모는 물론, 체계적인 쇼트게임 시설 및 쾌적한 부대시설을 고루 갖춰 지역 거점 연습장으로서 최적의 환경을 자랑한다.

이날 차례로 열린 인증식에는 KLPGA 김순희 수석부회장과 KGCA 김보민 부회장이 참석했으며, 각 연습장에서는 그린필드 골프연습장 박형식 대표, 동진 골프앤피트니스클럽 김동환 본부장, 제니스 스포츠클럽 이용원 대표가 참석해 현판 전달과 함께 상호 협력을 약속했다.

김보민 KGCA 부회장, 박형식 그린필드 골프연습장 대표, 김순희 KLPGA 수석부회장(왼쪽부터)이 KLPGA KGCA 공식 골프연습장 인증식에서 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

KLPGA 김상열 회장은 “우수한 시설과 접근성을 겸비한 세 곳의 연습장과 함께 20~22호 인증식을 진행하게 되어 매우 뜻깊다”며 “KLPGA 회원들이 다양한 혜택을 누릴 수 있기를 기대하며, 앞으로도 골프 저변 확대와 선수 지원을 위해 우수 연습장 발굴을 지속해 나가겠다”고 전했다.

한편, KLPGA는 2021년 ‘부산 신세계 골프레인지’를 시작으로 전국 우수 골프 연습장을 ‘KLPGA-KGCA 공식 골프 연습장’으로 지정해 오고 있으며, 이번 3개소 추가 지정으로 총 22곳의 공식 인증망을 구축하게 됐다.

이 사업을 통해 KLPGA 회원들은 연습장 취업 기회와 이용료 할인 등 다양한 혜택을 누리고 있으며, 인증받은 골프 연습장은 홍보와 수익 증대 등 긍정적인 효과를 얻고 있다.

앞으로도 KLPGA는 KGCA와 함께 전국의 우수 골프 연습장과 협력해 인증 사업을 지속적으로 확대해 나가며, KLPGA 회원들에게 더 많은 기회를 제공하고 골프 대중화에 더욱 힘쓸 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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