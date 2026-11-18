사진=한국프로축구연맹 제공

후배 선수를 폭행한 전 프로축구 K리그2 전남 드래곤즈 선수가 출장정지 10경기와 제재금 1000만원의 징계를 받았다.

한국프로축구연맹은 18일 “지난 17일 열린 제8차 상벌위원회에서 전남 소속이던 A 선수에게 출장정지 10경기와 제재금 1000만원의 징계를 내렸다”고 전했다.

해당 선수는 선수단 숙소 등에서 후배 선수를 폭행한 사실로 상벌위에 회부됐다. 상벌위는 “선수 간 폭행이 선수 개인의 안전과 기본권을 침해하는 행위이자 K리그 전체 선수단의 신뢰와 상호 존중 문화를 심각하게 훼손하는 중대한 위반 행위라고 판단했다”고 전했다.

상벌위는 양 당사자의 진술 및 신빙성, 관련 제출 자료를 종합적으로 심리한 결과, 객관적으로 확인되는 사실의 범위를 기준으로 징계 수위를 결정했다. “해당 사건으로 인해 프로축구 선수단 관리 전반에 대한 팬과 사회의 불신이 초래되고, K리그의 명예와 위신이 실추된 점을 무겁게 봤다”며 “해당 선수가 잘못을 일부 시인하고 피해 선수 및 부모에게 사과한 점은 참작했으나 유사 사례의 재발을 방지하고 선수 보호에 대한 리그의 엄정한 기준을 분명히 하기 위해 이같이 징계했다”고 했다.

K리그 상벌 규정은 폭행 또는 폭행 치상 행위를 한 경우 제재금 부과 또는 출장정지 등의 징계를 할 수 있도록 규정하고 있다.

전남 구단은 지난달 22일 구단 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 선수단 내에서 일부 선수의 음주와 선수 간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다”고 전했다. A 선수는 후배 선수를 수차례 괴롭히고 음주 후 폭력을 행사한 것으로 알려졌다. 전남은 피해 선수의 신고로 사실관계를 확인했다. 지난달 19일 A 선수와 계약을 해지했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]