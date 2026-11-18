로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 고혹적이면서도 파격적인 파티 룩을 선보였다.

로제는 지난 17일 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

공개된 사진 속 로제는 어두운 배경을 뒤로한 채 한쪽 어깨를 드러낸 비대칭 원숄더 레드 미니 드레스를 완벽하게 소화했다. 자연스럽게 흐르는 드레이핑 디테일이 우아함을 극대화한 가운데, 허리 라인에서 길게 늘어지는 리본과 스커트 밑단의 핑크빛 레이스 장식이 감각적인 포인트를 더했다.

로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

로제가 우아하고 매력적인 패션을 공개했다. 출처=로제 SNS

여기에 로제는 블랙 시스루 스타킹과 드레스와 톤을 맞춘 레드 스틸레토 힐을 매치해 치명적인 분위기를 배가시켰다. 트레이드마크인 플래티넘 블론드 헤어와 몽환적인 눈빛, 장난기 어린 포즈가 어우러지며 한 편의 화보 같은 장면을 연출했다.

한편 로제는 지난 9월 18일 솔로 싱글 ‘new trick’을 발매하고 2026년 첫 솔로 활동의 포문을 열었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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