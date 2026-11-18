허진영 펄어비스 대표이사가 2026 게임대상 대상을 수상하고 있다.

펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 '붉은사막'이 2026 대한민국 게임대상에서 대상을 포함해 8관왕을 차지하며 영예를 안았다.

18일 오후 부산 벡스코 제2전시장에서는 ‘2026 대한민국 게임대상’이 개최됐다. 게임대상은 한 해 최고의 게임을 선정하는 상으로, 문화체육관광부가 주최하고 한국게임산업협회의 주관으로 시상한다.

시상식에는 문화체육관광부 및 게임산업 관련 주요 기관 관계자와 게임업계 인사들이 참석해 한 해 동안 대한민국 게임산업 발전에 기여한 게임인들의 성과를 기리고 축하했다.

대상은 펄어비스의 붉은사막이 영광을 누렸다. 쟁쟁한 경쟁작 속에 주인공이 됐다.

펄어비스가 자체 개발한 블랙스페이스 엔진을 기반으로 제작된 붉은사막은 국내 게임사가 독자적인 기술력과 신규 IP를 앞세워 글로벌 PC·콘솔 시장에서 경쟁력을 입증했다는 점에서 의미가 있다. 해외 주요 어워드에서 잇달아 성과를 거두며 작품성을 인정받은 데 이어 확장 콘텐츠까지 선보이며 흥행 동력을 이어가고 있다.

판매 실적 역시 괄목할 만하다. 3월 출시 당일 200만장을 판매한 데 이어 출시 한 달이 채 지나기 전에 누적 판매량 500만장을 돌파했고, 6월에는 600만장을 넘어섰다. 국내 시장을 넘어 글로벌 PC·콘솔 시장에서도 국내 게임사의 자체 IP가 충분한 경쟁력을 갖출 수 있음을 입증한 셈이다.

수상을 위해 무대에 오른 허진영 펄어비스 대표이사는 "붉은사막은 펄어비스가 정말 오랜만에 시장에 출시한 게임이다. 검은사막 모바일에 이어서 게임대상을 다시 수상하게 돼 영광스럽다"고 소감을 밝혔다.

이어 "펄어비스는 게임 개발자들이 회사의 중심이 돼서 이용자들에게 지금까지 없었던 재미, 잊지못할 경험을 주자는 마음으로 달려왔다"며 "올해 한국 유저분들이 전폭적인 지지와 사랑을 주셨고, 인플루언서분들의 자발적 도움도 많이 받았다. 진심으로 기쁘다. 이 순간에도 라이브 중인 서비스, 다음 게임을 좀 더 재미있게 만들기 위해 개발에 매진하고 있을 임직원분들께 영광을 돌린다"고 고마움을 전했다.

엔씨 백승욱 부사장이 최우수상 수상 소감을 전하고 있다.

최우수상은 엔씨의 '아이온2'가 받았다.

백승욱 부사장은 "아이온2를 작년 지스타에서 처음으로 선보였는데 벌써 1년이 지났다. 그동안 아이온2에 많은 일이 있었는데 오늘 이렇게 뜻깊은 상을 받아서 감사드린다. 아이온2와 함께 해주신 유저분들께 깊은 감사 인사를 드린다. 응원과 따가운 질책이 게임을 서비스하는데 도움이 됐다"며 "개발하는데 고생한 개발진 여러분께도 진심으로 감사드린다. 아이온2가 큰 도전이었는데 지원해준 엔씨 두 대표님께 감사드린다. 게임에 몰두할 수 있게 전폭적으로 지원을 해주셨다. 상을 수상하니 앞으로 더 잘 해야겠다는 생각이 든다. 더 오래 즐길 수 있는 아이온2가 될 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 감격스러운 마음을 밝혔다.

우수상은 슈퍼캣 '도깨비의 세계', 렐루게임즈 '미메시스', 에이버튼 '제우스: 오만의신'이 수상했다.

박성준 슈퍼캣 PD는 "게임에 돈으로만 성장 뽑기를 놓지 않겠다고 다짐해왔고, 카카오게임즈가 공감을 해주었기에 도깨비의 세계가 세상에 나올 수 있었다"며 소신이 담긴 소감을 전했다.

박성준 슈퍼캣 PD가 우수상을 수상 후 소감을 전하고 있다.

안재홍 렐루게임즈 PD는 "AI 때문에 게임업계에도 변화가 많다. 게임 개발자로서는 여전히 중요한 건 재미라고 생각한다. 그것을 최우선으로 생각하고 계속해서 게임을 개발하겠다"고, 김대훤 에이버튼 대표는 "제우스 플레이어 여러분께 진심으로 감사드린다. 국가대표급 개발사가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

본상 외 이날 시상에는 ▲기술·창작상 - 펄어비스 '붉은사막'(기획/시나리오, 사운드, 그래픽, 캐릭터) ▲인기 성우상 - 성우 이현 ('붉은사막' 주인공 클리프) ▲글로벌 게임상 - 펄어비스 '붉은사막' ▲우수 개발자상 - 펄어비스 조용현 총괄 디렉터 ▲인기 성우상 - 성우 이현 ('붉은사막' 주인공 클리프) ▲e스포츠 발전상 - 님블뉴런 ▲인기 게임상 - 엔씨 '아이온2' ▲인디 게임상 - AIXLAB '골목길: 귀흔' ▲사회공헌우수상 - 엔씨 ▲굿 게임상 - 다이빙스튜디오 '그날의 신문' 등 다양한 수상이 진행됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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