사진=매니지먼트 봄날 제공

배우 진서진이 tvN 수목드라마 뜨거운 안녕에 출연한다.

소속사 매니지먼트 봄날은 18일 "진서진이 뜨거운 안녕(극본 안아름, 연출 정지현)에 정소영 역으로 출연한다"고 밝혔다.

뜨거운 안녕은 꿈을 좇던 무명 개그맨 삼인방이 정체를 알 수 없는 수상한 여성을 만나 저마다의 내일을 찾아가는 성장 드라마다.

진서진이 맡은 정소영은 질투와 자존심이 세지만 어딘가 허술해 미워할 수 없는 귀여운 깍쟁이다. 10년 전 여고생 시절 고은영(이이담 분)을 괴롭히던 일진으로 등장한다. 진서진은 그 나이대 특유의 유치함과 허세를 귀엽고 자연스럽게 살리는 데 공을 들였다.

진서진은 "현장에서 다른 배우들과 합을 맞추며 준비할 때와는 또 다른 재미를 새롭게 발견했다"며 "앞으로 더 다양한 매력과 인물을 보여드리고 싶다"고 전했다.

진서진은 최근 넷플릭스 영화 파반느, KBS 드라마 은애하는 도적님아, 일본 숏드라마 자극! 구독중입니다(주연) 등에 출연했다. 2027년 개봉 예정인 영화 국회의원 납치사건에는 주인공으로 캐스팅됐다.

진서진은 18일 방송되는 뜨거운 안녕에서 처음 모습을 드러낸다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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