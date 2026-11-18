2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 이용한 부정행위에 대한 우려가 커지는 가운데, 방송인 박명수가 수험생 학부모로서 일침을 가했다.

박명수는 18일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 "이번 수능이 좀 걱정이 많이 된다. 이래저래 싱숭생숭하다"며 "어른들도 이런데 당사자인 수험생들은 지금 얼마나 불안하겠냐"고 말문을 열었다

방송인 박명수. KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼' 제공

그는 "제가 공부를 잘 못해서 뭐라 드릴 말씀은 없지만 노력은 배신하지 않는다"며 "(AI를 이용한) 이런 부정행위를 통해서 좋은 점수가 나온들 인생 성공하겠나. 아이고 정말 추잡스러운 인간들"이라고 지적했다.

이어 "1년이고 2년이고 혹은 3년, 4년 동안 시험을 준비한 분들의 노력이 헛되지 않아야 한다"며 "제발 최첨단 기술을 적용해서라도 (부정행위를 막아달라)"고 당부했다.

일각에서 제기된 수능 연기론에 대해선 "아무쪼록 교육 당국에서도 최선을 다해 부정이 없도록 노력하고 있으니 믿어달라. 당장 시험을 미루는 건 현실적으로 어렵지 않겠느냐"고 말했다.

그러면서 "믿어 주시고, 또 최선을 다해주셔서 노력한 자에게 피해가 절대 가지 않는 날이 됐으면 한다"고 덧붙였다.

아울러 "걸리는 사람이 없길 바란다. 엄청나게 형사처벌을 한다고 하니 괜히 쓸데없는 짓을 했다가 인생 망치지 말고, 그런 생각을 할 바엔 가질 말라"고 경고했다.

박명수가 이처럼 일침을 가한 데에는 딸 민서 역시 올해 고3 수험생이기 때문인 것으로 보인다. 민서는 최근 한국예술종합학교 창작과에 수시 합격해 화제가 됐다.

박명수는 "수험생 부모의 한 사람으로서 답답하다. 내일 평온하게 잘 마무리되길 바란다. 수험생분들 파이팅이다. 노력은 배신하지 않는다. 인생은 짧은 게 아니라 길다"고 수험생들을 격려했다.

<뉴시스>

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