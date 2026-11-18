사진=한국기원 제공

4강에서 대이변을 일으키며 결승에 진출했던 변상일 9단이 ‘속기의 달인’ 리친청 9단(중국)에 속수무책으로 무너졌다.

2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 첫판부터 무서운 속도전이 펼쳐졌다. 중국의 대표적인 속기파 리친청은 18일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 대회 결승 3번기 제1국에서 변상일을 상대로 154수 만에 백 불계승을 거뒀다. 기선 제압에 성공하며 우승까지 단 1승만을 남겨뒀다. 변상일과의 상대 전적도 6승5패로 앞서게 됐다. 결승 2국은 19일 오후 12시 같은 장소에서 열린다.

중국 랭킹 11위인 리친청은 빠른 착수와 과감한 수읽기가 강점으로 꼽힌다. 이번 대회서도 빠른 대국 운영으로 승리를 거듭했다. 4강에선 제한 시간(2시간)의 절반도 사용하지 않은 채 이겼다. 이날도 49분이면 충분했다. 변상일이 제한 시간을 거의 다 사용하는 사이 일찌감치 승기를 굳혔다. 대국은 약 2시간 40분 만에 끝났다.

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그만큼 압도적이었다. 백을 잡은 리친청은 초반부터 격차를 벌려 나갔다. 하변에 침투해 주도권을 잡았다. 변상일이 중앙에서 돌파구를 찾으려 했으나, 리친청은 세력을 넓히며 침착하게 대응했다. 형세를 뒤집기 어렵다고 판단한 변상일은 결국 돌을 던졌다.

리친청은 “승리해 정말 기쁘다”면서 “초반엔 형세가 비슷했지만, 중반에 상대 실수가 있었다. 이후 계속 내게 나쁘지 않은 형세였다. 최선을 다했다”고 돌아봤다.

거침없는 질주다. 리친청은 통합예선부터 한 번도 패하지 않았다. 파죽의 9연승이다. 올해 처음으로 삼성화재배 4강에 오른 데 이어 결승까지 진출해 대회 개인 최고 성적을 새로 썼다. 지난해와는 확연히 다른 행보다. 지난해 대회 32강에서 신진서 9단에게 205수 만에 백 불계패하며 일찌감치 짐을 쌌다. 반면 올해는 예선부터 승승장구했다. 결승에서도 신진서를 꺾고 올라온 변상일을 제압하며 무패 우승의 기대감을 키웠다.

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시선은 생애 첫 메이저 세계대회 우승으로 향한다. 리친청은 국제대회 우승 경험이 있으나 메이저 세계대회 정상에 오른 적은 없다. 지난해 제1회 북해신역배에서 준우승한 게 메이저 세계대회 최고 성적이다. 결승 2, 3국에서 중 1승만 거두면 꿈을 이룬다. 우승 상금 3억원도 챙긴다. 리친청은 “전반적으로 경기력이 괜찮았다”며 “2국에서도 좋은 모습을 보여줄 수 있기를 바란다”고 목소리를 높였다.

한국 바둑엔 비상이다. 삼성화재배에서 통산 14차례 우승한 한국은 최근 3년 연속 중국에 정상을 내줬다. 그 사이 통산 우승 횟수도 14회로 중국과 같아졌다. 이번 결승마저 내주면 중국에 처음으로 우승 횟수 역전을 허용한다. 마지막 희망은 변상일의 뒷심이다. 이번 대회 8강서 짜릿한 역전승을 거뒀고, 4강에서는 끈질긴 혈투 끝에 세계 랭킹 1위 신진서를 꺾었다. 벼랑 끝에 몰린 변상일에게 다시 한번 집중력이 필요하다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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