타이거 우즈. 사진=AP/뉴시스

‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)가 2년 5개월 만에 필드로 복귀한다.

메이저대회 15회 우승자인 우즈는 18일 다음달 3일 바하마에서 개최되는 히어로 월드 챌린지(총상금 500만 달러)에 출전한다고 전했다. 타이거 우즈 재단이 주최하는 이 대회는 3일부터 나흘간 바하마의 뉴프로비던스에서 열린다.

우즈는 최근 한 라디오에 출연해 “몸 상태가 좋아지고 있으며 훈련도 꽤 많이 하고 있다”고 전했다. 당시 그는 히어로 월드 챌린지에 참석할 예정이라고 했지만 출전 여부는 밝히지 않았다.

미국프로골프(PGA) 투어 공식 대회는 아니다. 다만 세계정상급 선수 20명이 출전한다. 세계랭킹 포인트도 걸려 있다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 비롯해 스코티 셰플러, 캐머런 영, 저스틴 토마스, 젠더 쇼플리가 나선다. 김시우, 김주형 등 한국 선수도 출격한다.

우즈가 필드에 나서는 건 2024년 7월 디오픈 이후 2년 5개월 만이다. 2024년 12월 이벤트 대회인 PNC 챔피언십에 아들 찰리와 함께 출전한 적은 있다. 당시에는 카트를 이용했으나 이번 대회에서는 탈 수 없다. 우즈가 4라운드 72홀을 모두 소화한 건 2024년 4월 마스터스가 마지막이다.

몸이 성치 않다. 우즈는 2025년 2월 아킬레스건, 10월 허리 수술을 받았다. 지난 3월에는 차량이 전복되는 교통사고를 내고 경찰에 약물 운전 혐의로 체포됐다. 운전면허는 5년간 정지됐다.

야후스포츠는 “우즈가 히어로 월드 챌린지에서 신체적으로 아무 문제 없이 경기를 치른다면 다음달 17일부터 20일까지 미국 올랜도에서 열리는 이벤트 대회 PNC 챔피언십에 참가할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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