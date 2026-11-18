사진=더메르센(THE MERSENNE) 제공

싱어송라이터 태비(Taeb2)가 이별 후 남겨진 그리움을 노래한다.

태비는 18일 새 싱글 ‘그 영화속에서, 그 로맨스에서’를 발매한다. 지난 9월 더메르센에 합류한 이후 처음 선보이는 신곡이다.

신곡은 한 편의 로맨스 영화를 연상시키는 R&B·힙합 장르다. 사랑이 시작되던 순간의 설렘부터 이별 이후 남겨진 그리움까지, 한때 서로의 주인공이었던 두 사람의 감정 변화를 담아냈다.

헤어진 연인에 대한 그리움보다 함께했던 시간과 그 시절의 자신을 그리워하는 감정에 초점을 맞췄다. 끝내 답하지 못한 마지막 문자와 뒤늦게 밀려오는 후회 등 이별 이후의 현실적인 순간들을 가사에 녹였다.

태비는 “다시 만나고 싶다는 마음보단 그때의 우리가 그리운 감정에 더 가까운 곡이다. 둘이 가장 빛났던 순간은 쉽게 잊히지 않는 것 같다. 완벽하지 않았어도 분명 사랑했으니까”라고 설명했다

‘우린 우리일 때가 제일 빛났다’라는 가사는 곡의 정서를 함축한다. 사랑의 시작보다 끝난 뒤에야 알게 되는 감정을 중심에 두고, 관계의 마지막을 현실적인 시선으로 바라본다.

태비는 “이별하고 나면 하지 못한 말을 아쉬워할 때도 있지만, 저는 오히려 이미 해버린 말을 더 후회할 때가 있었다”라며 “이 노래를 들으면서 각자 마음속에 남아 있는 장면을 자연스럽게 떠올려주셨으면 좋겠다”라고 전했다.

태비는 사랑과 이별, 불안과 성장 등 청춘의 감정을 음악으로 표현해 온 싱어송라이터다. 대표곡 ‘파란색(blue)’은 세븐틴 정한, 박지훈, 오마이걸 미미 등 K팝 아티스트들의 언급을 계기로 입소문을 타며 주목받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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