부산 갈매기 캐릭터 ‘부기’를 담은 굿즈부터 화폐 부산물을 재활용한 생활용품까지, 전국 각지의 관광기념품이 서울 동대문디자인플라자(DDP)에 모인다.



문화체육관광부와 한국관광공사는 20일부터 22일까지 DDP 아트홀 1·2관에서 ‘2026 대한민국 관광기념품 박람회’를 연다. 올해로 5회째인 박람회에는 역대 가장 많은 143개 기업·기관이 참여한다. 행사장은 ‘첫눈 내린 K-굿즈 마을’을 주제로 한국 전통 색채와 크리스마스 장식을 조합해 꾸민다.

한국 전통 태슬 모티브 한정판 키링 겸 장바구니(왼쪽)와 수험생을 위한 한정판 복(福)키캡키링 기념품. 한국관광공사 제공

전시장에서는 올해 대한민국 관광공모전 기념품 부문 수상작 25점을 비롯해 문구·공예품, 생활용품, 지역 먹거리, 패션·뷰티 상품을 만나볼 수 있다.



부산관광공사의 ‘부기’ 굿즈와 한국조폐공사의 화폐 부산물 재활용 상품, 현대백화점 캐릭터 ‘힌디’ 기념품 등은 박람회 특별 할인가에 판매한다.



관람객은 전통 보자기 모양의 자석을 직접 만들거나 공기놀이를 즐길 수 있다. 무대에서는 방송인 황제성이 기념품을 소개하는 ‘오늘부터 황산타’와 박정원 러쉬코리아 이사의 브랜드 강연이 열린다. 사전등록 후 방문한 관람객에게는 전통 술 장식에서 착안한 키링 겸 장바구니를, 수험표를 지참한 수험생에게는 ‘복(福)키캡키링’을 선착순으로 증정한다.



한국관광공사는 관광공모전 참가기업의 판로 지원도 확대한다. 기념품 업체와 유통사 구매 담당자 간 일대일 상담을 늘리고, 백화점과 면세점, 온라인 플랫폼 등 국내외 유통채널 입점을 지원할 계획이다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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