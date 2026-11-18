수능을 하루 앞둔 18일, 수험생 커뮤니티에는 시험장 복도에 내놓을 가방을 어떻게 잠글지, 평소 입던 카디건을 그대로 입어도 될지 묻는 글이 잇따랐다.



정부가 첨단기기를 이용한 부정행위 신고에 1억원 이상의 포상금을 주는 방안을 검토하고 옷에 달린 단추까지 검사하기로 하면서다. 단속 취지에 공감하면서도 엉뚱한 의심을 받거나 시험 도중 집중력이 흐트러질까 걱정하는 수험생들이 나왔다.

수능을 앞두고 정부가 소지품 검사를 강화하고 긴급재난문자 불시 발송을 예고하자 수험생들 사이에서 시험 집중력이 흐트러질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 18일 수능 시험장인 전남광주 서구 광덕고등학교에서 한 교사가 스마트기기 부정행위 제재 안내문을 붙이고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 17일 첨단 전자장비를 이용한 수능 부정행위를 신고하면 최소 1억원의 포상금을 지급하는 방안을 검토하라고 지시했다. 수능 당일에는 미제출 휴대전화를 찾아내기 위해 예고된 시간 외에도 한 차례 이상 긴급재난문자를 불시에 발송하라고 주문했다.

부정행위 단속 대책과 수험생 현장 반응

수험생들의 걱정이 집중된 곳은 가방을 보관하는 복도다. 올해는 1교시 시작 전 휴대전화 등 전자기기의 전원을 끄고 감독관에게 제출한 뒤 가방은 교실 밖에 둬야 한다.



한 수험생이 누군가 포상금을 노리고 자신의 가방에 전자기기를 넣을까 봐 걱정된다는 글을 올리자, 가방을 큰 봉지에 넣어 묶거나 자물쇠를 채우겠다는 댓글이 달렸다. 불시 재난문자 발송을 두고도 한 수험생은 “시간도 문제지만 집중력이 떨어지고 멘탈이 흔들릴까 걱정된다”고 했다.



평소 시험 때 쓰던 귀마개를 두고도 비슷한 고민이 나왔다. 내신 시험 때부터 귀마개를 착용해 왔다는 한 수험생은 “1억원 포상금을 타려고 늑대처럼 예의주시하는 사람들에게는 사냥감으로 제격일 것 같아 걱정된다”고 토로했다.



복장 검사도 시험 전날 고민거리로 떠올랐다. 교육부는 초소형 카메라를 찾아내기 위해 소매와 옷깃을 확인하고 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙이기로 했다. 평소 입던 카디건을 준비했다는 한 수험생은 “다른 옷으로 바꿔야 하나. 이미 적응한 옷이고 적당한 옷도 없다”고 했다.



안경은 1교시 전에 책상 위에 내려놓고 스마트안경 여부를 확인받아야 한다. 이후에도 매 교시 착용 상태에서 검사하며, 3교시 전 본인 확인 시간에는 소지품 전체를 다시 점검한다.



교육부는 원활한 검사를 위해 단추가 달린 옷은 가급적 피하고 목걸이와 반지, 모자 등의 착용도 자제해 달라고 당부했다.



감독관이 수거한 휴대전화 등 전자기기는 시험본부에 따로 보관한다. 교육부는 수험생 가방을 둔 복도에 점검 감독관을 추가로 배치해 재난문자 발송 때 미제출 휴대전화가 있는지 확인할 계획이다.



최은옥 교육부 차관은 앞서 대국민 담화에서 “수능이 엄정하고 공정하게 치러지지 않았을 때 우리 사회에 가져오는 혼란은 정말 재난 이상의 수준이라고 생각한다”며 감독 강화 배경을 설명했다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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