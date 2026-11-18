그룹 앤더블(AND2BLE)이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지를 전했다.

앤더블은 18일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 수능 응원 영상을 공개했다.

영상에서 앤더블은 “2027학년도 수능이 하루 앞으로 다가왔다”며 “수험생 여러분들 이날을 위해 정말 오랫동안 준비하셨을 텐데, 지금까지 쌓아온 노력은 어디 가지 않으니까 스스로를 믿고 준비한 만큼 실력을 발휘하셨으면 좋겠다”고 격려했다.

이어 “지금까지 열심히 달려왔으니 오늘 너무 무리하지 말고 푹 쉬면서 내일을 위한 컨디션도 잘 챙기는 게 어떨까요?”라며 “긴장되는 순간이 오더라도 심호흡 한번 크게 하고 차근차근 풀어나가시면 분명 잘해내실 수 있으실 것”이라고 조언했다.

또한 “결과도 중요하지만 여기까지 포기하지 않고 달려온 여러분이 정말 대단하다고 생각한다”며 “수험생 여러분 모두 후회 없이 시험 잘 마치고 오실 수 있도록 저희가 응원하겠다”고 전했다. 멤버들은 마지막으로 “파이팅”을 외치며 응원 영상을 마무리했다.

앤더블은 최근 미니 2집 ‘Sequence 02: Attraction’(시퀀스 02: 어트랙션)을 발매하고 음반·음원 차트와 음악방송에서 1위를 기록했다.

오는 12월 4일부터 6일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬콘 ‘2026 AND2BLE FAN-CON <W!nter inside>’(윈터 인사이드)를 개최할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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