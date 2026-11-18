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‘타박상인줄 알았으나….’

내야수 한동희(롯데)의 부상이 생각보다 무거웠다. 18일 부산 좋은삼선병원서 검진을 실시한 결과 우측 중수골 골절 진단을 받았다. 회복까지 약 2주가 소요될 예정이다. 일단 깁스를 했다. 따로 수술을 받거나 핀을 박진 않을 듯하다. 구단은 계속 경과를 체크할 계획이다.

아찔한 상황은 지난 14일 발생했다. 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 ‘2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)’ 예선 마지막 경기였다. 4번 및 1루수로 선발 출전했으나, 3회 몸에 맞는 볼을 기록했다. 오른 손날 쪽을 맞은 것으로 알려졌다. 16일 귀국길에도 다소 부어있었다.

당시 한국야구위원회(KBO)는 단순한 타박상이라고 봤다. 팀 닥터가 초음파 검사를 실시, 뼈에 큰 이상이 발견되지 않았기 때문이다. 다만, 수비 시 송구에 불편함이 있었다. 선수 보호 차원에서 바로 교체됐다. 하지만 한동희는 이후 일본과의 결승전에도 나서지 못했다.



한동희는 롯데 전력의 핵심 자원이다. 올해 109경기에 나서 타율 0.306, 25홈런 81타점 등을 기록했다. 프로데뷔 후 처음으로 20홈런 고지를 넘었다. 새롭게 지휘봉을 든 이동욱 감독은 일찌감치 주전 3루수로 점찍었다. 다행히 내년 스프링캠프 합류엔 큰 어려움이 없을 듯하다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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