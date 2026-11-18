하이브가 일본 인기 걸그룹 노기자카46과 SKE48 등이 소속된 종합 엔터테인먼트 기업 키홀더(KeyHolder)를 인수하며 일본 음악 시장에서 영향력 확대에 나선다.

하이브 일본 본사 하이브재팬은 18일 키홀더를 인수한다고 밝혔다. 이번 인수는 현지 시장에 맞는 사업 기반을 구축하고 음악 장르를 다각화하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)’ 전략의 일환이다.

키홀더는 아티스트 매니지먼트를 비롯해 TV·영화 콘텐츠 제작, 디지털 광고, 물류 등 다양한 사업을 운영하는 일본 종합 엔터테인먼트 기업이다. 특히 일본 대표 걸그룹 노기자카46과 SKE48을 비롯해 록밴드 노벨브라이트, 배우 타마키 히로시 등 폭넓은 아티스트 라인업을 보유하고 있다.

노기자카46은 2012년 데뷔 이후 누적 음반 판매량 3000만장을 돌파한 인기 걸그룹이다. 2017년과 2018년 일본 레코드 대상을 2년 연속 수상했으며, 올해 7월에는 오리콘 주간 싱글 차트에서 여성 아티스트 역대 2위에 해당하는 41개 작품 연속 1위를 기록했다. 키홀더는 자회사를 통해 노기자카46 운영사 지분 50%를 보유하고 있다.

2008년 결성된 SKE48 역시 일본에서 탄탄한 팬덤을 확보한 그룹이다. 올해 발매한 싱글 ‘타메이키 미라이’는 첫 주 약 33만5000장이 판매되며 빌보드 재팬 주간 싱글 판매 차트 2위에 올랐다.

이 밖에도 키홀더는 누적 스트리밍 20억회를 돌파한 록밴드 노벨브라이트와 일본 드라마 ‘노다메 칸타빌레’로 국내에도 잘 알려진 배우 타마키 히로시 등을 매니지먼트하고 있다.

이번 인수로 하이브는 세계 2위 규모의 음악 시장인 일본에서 아티스트 지식재산권(IP)과 콘텐츠 제작·마케팅 인프라를 확보하게 된다. 키홀더가 보유한 영상 제작 및 광고 사업 역량을 활용해 현지 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하이브재팬은 키홀더와 협력해 신인 아티스트를 발굴하고, 팬덤 데이터를 기반으로 사업 전략을 고도화할 계획이다. 또한 글로벌 팬 플랫폼 위버스와 하이브의 제작·프로모션 역량을 활용해 키홀더 소속 아티스트들의 해외 활동도 지원한다는 방침이다.

이재상 하이브 대표이사는 “키홀더는 글로벌 양대 음악 시장으로 꼽히는 일본에서 최고 수준의 IP 경쟁력과 인프라를 갖춘 검증된 종합 엔터테인먼트 기업”이라며 “키홀더는 하이브 ‘멀티 홈, 멀티 장르’ 전략 수행의 기폭제 역할을 할 것”이라고 말했다.

김영민 하이브재팬 회장은 “한국과 일본을 대표하는 엔터테인먼트 기업들이 발전적 시너지를 위해 손을 맞잡게 돼 기쁘다”면서 “최정상급 일본 아티스트 IP를 하이브의 제작 시스템 및 플랫폼 경쟁력과 결합해 글로벌 음악 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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