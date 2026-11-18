한진이 동물구조단체 비글구조네트워크를 찾아 유기견 돌봄 봉사활동을 진행하고 기부금을 전달했다.

한진은 지난 5일 충남 논산시 벌곡면에 위치한 비글구조네트워크 논산센터에서 사회공헌 프로그램 '러브 커넥트(Love Connect) 캠페인'의 일환으로 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

이번 활동에는 한진 임직원 15명이 참여했다. 한진은 2022년부터 비글구조네트워크와 후원 관계를 이어오고 있으며 올해도 구조견 보호와 동물복지 개선을 위한 활동을 진행했다.

참여 임직원들은 센터에서 보호 중인 유기견과 실험구조견을 대상으로 산책과 간식 급여, 교감 활동 등을 실시했다. 구조견의 정서적 안정과 스트레스 완화를 지원하기 위한 프로그램이다. 이와 함께 견사 내부와 외부 시설을 정비하고 주변 환경을 청소하는 등 보호시설의 위생 관리도 도왔다.

봉사활동과 별도로 사업 매출의 일부를 기부금으로 조성해 비글구조네트워크에 전달했다. 기부금은 구조견 치료와 보호시설 운영 등에 활용될 예정이다. 한진은 사업을 통해 발생한 수익 일부를 사회에 환원하는 방식으로 동물복지 관련 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

한진은 2021년 11월부터 러브 커넥트 캠페인을 운영하고 있다. 환경정화와 취약계층 지원, 동물보호 등 다양한 분야에서 임직원 참여형 사회공헌 활동을 진행하는 프로그램이다.

올해는 월드비전과 함께 결식아동을 지원하는 1차 활동을 시작으로 위기임산부 후원 및 관련 정책 홍보 지원, 국립서울현충원 순국선열 추모 및 호국보훈 활동 등을 실시했다. 이어 초록우산어린이재단과 협력해 독서 소외계층 아동을 위한 동화책 녹음과 목소리 기부 활동도 진행했다.

한진은 앞으로도 기존 협력 기관과의 후원 관계를 유지하면서 지원 대상을 확대할 계획이다. 특히 임직원이 직접 참여할 수 있는 봉사 프로그램을 중심으로 사회공헌 활동을 지속한다는 방침이다.

한진 관계자는 “2022년부터 협력해 온 비글구조네트워크와 올해도 구조견 돌봄 활동을 진행했다”며 “앞으로도 결식아동과 위기임산부, 독서 소외계층 등 지원이 필요한 분야에서 러브 커넥트 캠페인을 이어가겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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