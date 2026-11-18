“기침할 때는 소변이 새는데, 막상 화장실에 가면 한참 앉아 있어야 나와요.”

요실금 수술을 상담할 때 이런 이야기를 들으면 나는 소변이 새는 순간만큼이나 화장실에서 소변을 보는 과정도 자세히 묻는다. 줄기가 약한지, 배에 힘을 줘야 나오는지, 다 보고도 남은 느낌이 드는지를 확인한다.

비뇨의학과 전문의로서 수술 전에 중요하게 보는 것은 방광이 소변을 잘 저장하고 비우는지, 요도가 필요한 순간에 잘 닫히는지의 여부다. 이 기능을 함께 살펴야 어떤 치료가 환자에게 적합한지 판단할 수 있다.

◆소변은 언제 새고, 방광은 잘 비워지나

기침이나 재채기, 운동 중 배에 힘이 들어갈 때 소변이 새면 복압성 요실금을 의심한다. 갑자기 소변이 마려워 화장실에 닿기 전에 샌다면 절박성 요실금에 해당한다.

두 증상이 함께 있는 환자도 있다. 이때 복압성 요실금 수술로 개선을 기대하는 증상은 기침하거나 움직일 때 새는 소변이다. 갑자기 마려운 증상은 별도의 치료가 필요할 수 있다.

수술을 검토할 때는 기침할 때 실제로 소변이 새는지 살피고, 소변을 본 뒤 방광에 얼마나 남는지 확인한다. 평소 소변 줄기가 약하거나 힘을 줘야 소변이 나온다면, 필요에 따라 요역동학검사로 방광이 소변을 저장하고 내보내는 과정을 자세히 살핀다. 수술 전부터 배뇨에 어려움이 있었는지는 수술 방법을 정하는 데 중요한 단서다.

◆요실금 수술 전, 요도 주변까지 살피는 이유

복압성 요실금에 쓰이는 슬링은 기침할 때처럼 배 안의 압력이 올라가는 순간에 요도 중간 부위를 받쳐준다. 필자는 진찰과 검사에서 방광 입구 쪽 요도 아래 조직도 보강할 필요가 있다고 판단되면 이중복합슬링을 고려한다.

이는 중부요도를 받치면서 방광 입구에 가까운 요도 아래의 지지조직을 함께 보강하는 방식이다. 자궁하수, 방광류나 직장류와 같은 골반장기탈출증이 함께 있다면 처짐의 정도와 그로 인한 불편을 살펴 별도의 교정이 필요한지도 판단한다.

◆뮤지컬 배우의 요실금 수술, 어떤 점 1순위였을까

뮤지컬 배우로 활동하던 한 환자가 있었다. 무대에서 큰 소리로 노래를 부르고 안무에 맞춰 뛸 때면 소변이 찔끔 새곤 했다. 평소 팬티라이너를 착용하고 자주 갈아야 했다고 한다. 이 환자가 수술로 가장 개선하고 싶었던 건 공연 도중 복압이 크게 오를 때 소변이 새는 증상이었다.

수술 당시 평소 배뇨 상태와 무대에서 반복하는 동작을 함께 고려해 슬링이 요도를 조금 더 단단히 받치도록 장력을 조절했다. 수술 후에는 소변을 볼 때 전보다 조금 더 힘을 줘야 했지만, 무대에서 소변이 새는 불편이 사라진 점에 만족했다고 한다.

슬링 수술에서 필자가 가장 공을 들이는 부분은 위치와 장력 조절이다. 복압이 오를 때는 요도가 충분히 지지돼야 하고, 소변을 볼 때는 요도가 지나치게 눌리지 않아야 한다.

슬링이 너무 팽팽하면 소변 줄기가 약해지거나 방광이 충분히 비워지지 않을 수 있다. 평소 배뇨 상태와 환자가 일상에서 가장 개선하고 싶은 증상을 함께 살펴 이 균형을 맞추는 데 수술 경험과 섬세한 술기가 필요하다.

수술을 상담할 때는 소변이 새서 포기했던 일이 있다면 구체적으로 이야기해보길 권한다. 누군가에게는 무대에 서는 일이고, 누군가에게는 가벼운 달리기나 손주를 안아 올리는 일이다.

평소 소변을 보기 위해 힘을 줘야 했다면 그 불편도 함께 말하는 것이 좋다. 내가 되찾고 싶은 일상과 현재의 배뇨 상태를 얼마나 자세히 살피고, 그 결과를 수술 계획에 어떻게 반영하는지 설명해주는가. 내가 요실금 수술을 고민하는 환자에게 권하는 병원 선택 기준이다.

소성민 포웰의원 대표원장(비뇨의학과 전문의·의학박사), 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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