‘보검매직컬2’ 측이 배우 고경표의 음주운전 사고 여파에 대해 공식 입장을 밝혔다.

18일 tvN 보검매직컬2 제작진은 입장문을 통해 “후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했다”며 “예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다”고 전했다.

분량 편집에 대해선 프로그램 특성상 어려움이 있을 수 있다고 밝혔다. 제작진은 “3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램이다. 각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결돼 있어 현실적인 한계가 있다”고 설명했다.

이어 “시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다”고 말했다.

보검매직컬2는 보검매지컬의 시즌2로, 박보검, 이상이, 고경표가 경남 통영의 작은 바닷가 마을에서 헤어숍을 운영하는 과정을 담았다. 오는 29일 첫 방송이다.

하지만 고경표가 음주운전 논란에 휩싸이면서 여파를 맞았다. 고경표는 지난 14일 오전 3시30분쯤 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 사고 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.150%로 알려졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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