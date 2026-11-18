사진 = 젬스톤이앤엠

레전드 걸그룹 핑클(Fin.K.L)이 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 개설하고 완전체 활동을 위한 본격적인 준비에 나섰다.

핑클은 18일 오후 3시 공식 SNS 채널을 열고 이효리, 옥주현, 이진, 성유리의 단체 및 개인 프로필 사진을 공개했다. 최근 21년 만의 공식 활동 재개를 알린 데 이어 네 멤버가 함께한 새로운 모습을 선보인 것이다.

사진 = 젬스톤이앤엠

공개된 사진에서 멤버들은 블랙 드레스와 슈트 등 두 가지 스타일링으로 각기 다른 분위기를 연출했다. 블랙 드레스 차림에서는 우아한 매력을, 슈트 스타일링에서는 세련되고 당당한 모습을 보여줬다.

멤버들의 친필 메시지도 함께 공개됐다. 이효리, 옥주현, 이진, 성유리는 각각 “금방 만납시다!”, “늘 바라왔던 상상처럼. Now!”, “곧 만나요~”, “기다려줘서 고마워”라는 메시지를 남기며 팬들과의 만남을 예고했다.

핑클은 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 완전체 프로젝트를 이어갈 예정이다. 단발성 재결합이 아닌 장기 프로젝트를 통해 새로운 음악과 무대를 선보인다는 계획이다.

이번 프로젝트는 종합 엔터테인먼트 기업 젬스톤이앤엠이 기획과 운영을 맡는다. 구체적인 활동 일정은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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