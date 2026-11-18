장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 동화 속 공주를 연상케 하는 비주얼을 뽐냈다.

장원영은 지난 17일 자신의 SNS에 “공주를 사랑하며 자란 어린 소녀가 이제 공주가 되어 디즈니에 초대받았다(A little girl who grew up loving princesses, now invited to Disney as a princess herself)”는 글과 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 광택이 도는 새틴 소재의 강렬한 레드 미니 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 가슴 한쪽의 큼직한 리본 디테일과 어깨선을 드러낸 오프숄더 스트랩 디자인이 어우러져 로맨틱한 분위기를 극대화했다.

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 사랑스러운 공주풍 패션을 선보였다. 출처=장원영 SNS

여기에 앞코가 뾰족한 아이보리 컬러의 플랫 슈즈를 매치해 전체적인 스타일링의 균형을 맞췄으며, 발등의 크리스탈 스트랩과 볼드한 주얼리로 화려함을 더했다. 특히 눈사람 캐릭터 올라프 옆에 쪼그려 앉아 사랑스러운 포즈를 취해 한 편의 동화 같은 장면을 완성했다.

한편 장원영은 아이브 활동은 물론 연말 ‘아시아 아티스트 어워즈(AAA)’ MC 발탁과 다수의 글로벌 브랜드 앰배서더 활약까지 이어가며 대세 행보를 굳히고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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