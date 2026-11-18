츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie) 멤버 츠키가 감각적인 공항 패션으로 시선을 사로잡았다.

츠키는 지난 17일 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

공개된 사진 속 츠키는 깔끔한 핏의 블랙 테일러드 재킷에 화이트 배색 라인과 버튼 디테일이 돋보이는 블랙 카디건을 레이어드해 단정하면서도 클래식한 무드를 완성했다. 하의로는 풍성한 질감이 살아있는 아이보리 컬러 아이템을 매치해 자칫 무거울 수 있는 블랙 상의에 화사한 입체감을 더했으며, 심플한 실버 후프 이어링과 메탈릭 백으로 트렌디한 포인트를 줬다.

츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

츠키가 세련된 공항 패션을 선보였다. 출처=츠키 SNS

이어진 기내 사진에서는 아우터를 벗고 블랙 튜브톱 차림으로 변신, 앞서 보여준 단정한 매력과는 상반된 과감하고 미니멀한 스타일링으로 반전 매력을 뽐냈다. 높게 올려 묶은 하이 포니테일 스타일링은 츠키 특유의 인형 같은 이목구비와 날렵한 턱선을 한층 돋보이게 했다.

한편, 츠키가 속한 빌리는 지난 11월 데뷔 5주년 기념 팬콘서트 ‘The Heist Squad’를 성황리에 마무리하며 글로벌 팬들과 만났다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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