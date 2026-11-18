연말을 앞두고 체중 관리나 근력 강화를 위해 운동을 새롭게 시작하는 사람이 많다. 하지만 평소 운동량이 적었던 사람이 갑자기 하체 운동을 시작하면 계단을 내려가거나 앉았다 일어설 때 무릎 앞쪽에 통증을 느끼기도 한다.

운동 후 나타나는 무릎 통증은 갑작스러운 운동량 증가나 반복적인 관절 사용, 잘못된 운동 자세 등 여러 요인과 관련될 수 있다.

특히 스쿼트나 런지처럼 무릎을 반복적으로 굽혔다 펴는 운동은 무릎 주변 근육의 힘과 움직임이 충분히 조절되지 않으면 관절에 부담을 줄 수 있다. 평소 운동을 하지 않았거나 무릎 관절에 퇴행성 변화가 있는 중장년층이라면 더욱 주의가 필요하다.

운동 중 발생하는 무릎 앞쪽 통증의 대표적인 원인 중 하나는 슬개대퇴통증증후군이다. 슬개대퇴관절은 무릎 앞쪽에 위치한 슬개골과 허벅지뼈가 맞닿는 부위로, 무릎을 굽히고 펼 때 슬개골이 허벅지뼈의 홈을 따라 움직이는 구조다. 이 과정에서 반복적인 부하가 가해지거나 주변 근육의 기능과 움직임에 불균형이 발생하면 통증이 나타날 수 있다.

슬개대퇴통증증후군은 무릎뼈 주변이나 뒤쪽에 통증이 나타나는 것이 특징이다. 계단을 내려가거나 쪼그려 앉을 때, 장시간 앉아 있다가 일어설 때 통증이 심해지는 경우가 많다. 운동 중 무릎을 굽히는 동작에서 불편함을 느끼거나 무릎을 움직일 때 마찰음이 동반되기도 한다.

다만 무릎 앞쪽이 아프다고 해서 모두 슬개대퇴통증증후군으로 볼 수는 없다. 슬개건염이나 퇴행성관절염 등에서도 비슷한 통증이 나타날 수 있으며, 무릎이 걸려 잘 펴지지 않거나 관절이 불안정하게 느껴지는 경우에는 반월상연골판이나 인대 손상 등 다른 원인도 확인해야 한다.

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이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 “운동을 처음 시작하면 근육이 뻐근하거나 일시적인 불편함이 나타날 수 있지만, 무릎 앞쪽 통증이 운동할 때마다 반복되거나 휴식 후에도 쉽게 가라앉지 않는다면 단순한 근육통으로 넘기지 않는 것이 좋다”며 “특히 기존에 무릎 관절염이 있거나 통증을 경험한 적이 있다면 운동 강도를 높이기 전에 관절 상태를 확인할 필요가 있다”고 설명했다.

무릎 통증이 지속된다면 통증이 발생하는 위치와 움직임, 부종 여부 등을 확인하고 신체검사를 통해 원인을 감별한다. 필요에 따라 X-ray 검사로 관절의 정렬 상태나 퇴행성 변화를 살펴볼 수 있으며, 연골판이나 인대 등 관절 내부 조직의 손상이 의심되는 경우에는 MRI 검사를 고려할 수 있다.

슬개대퇴통증증후군은 대부분 비수술적 치료를 우선한다. 통증을 유발하는 운동의 강도와 횟수를 조절하고, 허벅지와 엉덩이 주변 근육을 강화하는 운동치료가 기본이다. 환자의 통증 정도에 따라 물리치료나 약물치료 등을 병행할 수 있으며, 운동 자세와 관절 움직임을 점검해 무릎에 가해지는 부담을 줄이는 것도 중요하다.

이 원장은 “무릎 앞쪽 통증이 있다고 해서 모든 운동을 중단해야 하는 것은 아니다”며 “통증의 원인과 정도에 따라 부담이 큰 동작은 줄이고, 가능한 범위에서 근력 운동과 유산소 운동을 이어가는 것이 회복과 재발 예방에 도움이 될 수 있다”고 말했다.

겨울철 실내 운동을 시작할 때는 처음부터 무거운 중량이나 많은 횟수를 목표로 하기보다 가벼운 강도에서 시작해 점진적으로 운동량을 늘리는 것이 바람직하다. 운동 전에는 가벼운 걷기나 실내 자전거 등을 통해 몸을 충분히 풀어주고, 운동 중 통증이 발생한다면 자세와 강도를 조절해야 한다.

특히 스쿼트나 런지를 할 때는 무릎이 과도하게 안쪽으로 모이지 않도록 주의하고, 무릎과 발끝이 자연스럽게 같은 방향을 향하도록 움직이는 것이 좋다. 무릎을 깊게 굽히는 동작에서 통증이 발생한다면 운동 범위를 줄여야 하며, 레그 익스텐션 등 무릎을 반복적으로 펴는 기구 운동도 중량과 움직임의 범위를 적절히 조절할 필요가 있다.

러닝머신 역시 처음부터 높은 경사나 빠른 속도로 운동하기보다 평지 걷기부터 시작해 몸의 적응 상태에 따라 강도를 높이는 것이 좋다. 운동 후 무릎이 붓거나 다음 날까지 통증이 이어진다면 운동량을 줄이고 상태를 살펴야 한다.

이영석 원장은 “운동은 무릎 주변 근육을 강화하고 관절 기능을 유지하는 데 도움이 되지만, 통증을 참고 무리하게 반복하면 오히려 증상이 악화될 수 있다”며 “운동 중 무릎 통증이 반복되거나 부종, 걸리는 느낌 등이 동반된다면 정형외과 진료를 통해 원인을 확인하고 자신의 관절 상태에 맞는 운동 방법을 찾는 것이 중요하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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