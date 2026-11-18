크로스오버 그룹 ‘포르테나’의 테너 서영택이 정통 오페라 주역 무대를 성공적으로 마치며 성악가로서의 탄탄한 기량을 다시 한번 입증했다.

서영택은 지난달 16~17일 대구 수성아트피아 대극장과 지난 7일 김천시 문화예술회관 대공연장에서 열린 국립오페라단의 ‘마술피리’에서 주인공 타미노 역을 맡아 관객들과 만났다. 145분간 이어진 무대에서 그는 납치된 공주 파미나를 구하기 위해 시련을 헤쳐 나가는 이집트 왕자의 내면과 성장을 깊이 있는 선율로 그려냈다.

볼프강 아마데우스 모차르트가 1791년 초연한 ‘마술피리’는 230여 년간 전 세계인의 사랑을 받아온 대표적 오페라 레퍼토리다. 국립오페라단은 이번 프로덕션에서 원작의 고전적 음악미는 살리되, 기존의 단순한 선악 구도를 넘어 ‘화해와 공존’이라는 현대적 메시지를 투영해 작품의 깊이를 더했다.

극의 중심축인 타미노로 분한 서영택은 한예종과 프랑스 파리국립고등음악무용원을 거친 엘리트 성악가다운 면모를 유감없이 발휘했다. 흔들림 없는 발성과 풍부한 성량은 물론, 캐릭터에 녹아든 자연스러운 연기로 앙상블을 이끌며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다는 평이다.

서영택의 행보가 더욱 주목받는 이유는 장르를 가리지 않는 유연한 스펙트럼에 있다. 대중적인 사랑을 받는 크로스오버 그룹 포르테나 활동을 비롯해, 최근 재연 무대에 오른 뮤지컬 ‘스트라빈스키’의 ‘슘’ 역까지 소화하며 오페라와 뮤지컬, 크로스오버를 자유자재로 넘나드는 아티스트로 자리매김했다.

한편, 이번 ‘마술피리’는 홍석원 서울대 음대 교수가 지휘봉을 잡고 김동일 국립오페라단 협력 연출이 무대를 진두지휘했다. 서영택을 필두로 박누리(파미나), 조재경(파파게노), 김효주(파파게나), 문현주(밤의 여왕), 이준석·박의현(자라스트로) 등 실력파 성악가들이 대거 참여했으며, 코리아쿱오케스트라와 군포프라임필하모닉 오케스트라, 국립오페라스튜디오합창단, 브릴란떼 어린이 합창단이 함께해 완성도 높은 앙상블을 선사했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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