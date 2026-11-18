사진=한국프로축구연맹 제공

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프로축구 K리그에서 생애 첫 수상자들이 나왔다. 이건희(제주SK FC)는 최고의 득점을 터뜨린 선수로 선정됐고 구성윤(FC서울)은 최고의 수문장에 이름을 올렸다.

18일 한국프로축구연맹에 따르면 이건희가 2026시즌 10월 K리그 ‘이달의 골’ 수상자에 선정됐다.

10월의 ‘이달의 골’은 K리그1 31~34라운드를 대상으로 했다. 후보에는 이건희와 무고사(인천 유나티이드)가 이름을 올렸다. 이건희는 K리그 멤버십 어플리케이션 ‘Kick’을 통한 팬 투표에서 3418표(57.4%)를 얻어 2534표(42.6%)를 얻은 무고사를 제쳤다.

이건희는 지난달 10일 서울과의 31라운드 원정경기에서 후반 27분 환상적인 바이시클킥을 성공시키며 골망을 흔들었다.

프로축구연맹은 수상자 이건희에게 상금 100만 원과 트로피가 수여한다. 이건희의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

구성윤은 10월 K리그 ‘이달의 세이브’를 받았다. 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상으로 구성윤은 K리그 멤버십 어플리케이션 ‘Kick’(80%)과 링티 공식몰(20%)을 통한 투표에서 가중치 환산 결과 61.1점(4,582표)을 받아 38.9점(3,275표)을 받은 김동헌(인천)을 제쳤다.

구성윤은 지난달 24일 33라운드 강원과의 홈 경기에서 전반 추가시간 김대원의 강력한 페널티킥을 막아냈다.

구성윤에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 연맹은 구성윤의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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