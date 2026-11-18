사진=KT 위즈 제공

머리가 지끈거릴 만하다. 당장 우승에 도전할 전력을 유지하면서 동시에 미래 전력 구상까지 살펴야 한다. 프로야구 한국시리즈(KS) 준우승의 아쉬움이 채 가시지 않은 KT 얘기다. 더 강한 팀을 꿈꾸는 만큼 허투루 보낼 수 없는 겨울이 왔다.

한국야구위원회(KBO)가 공시한 2027년 자유계약선수(FA) 승인 명단에 KT 소속으론 10개 구단 중 가장 많은 6명이 이름을 올렸다. 투수 김민수·한승혁, 내야수 김상수·오윤석, 외야수 김민혁·배정대다. 지난해 김현수·최원준·한승택 등 외부 FA 3명 영입에 최대 108억원을 투자했던 KT는 올해 창단 첫 정규리그 90승을 거뒀다. 이번 겨울엔 내부 FA 잔류 협상에 우선순위를 두겠다는 방침이다.

시장에 나선 집토끼들의 입지는 제각각이다. 올 시즌 붙박이 주전으로 뛴 선수는 2루수 김상수 정도다. 115안타를 치는 등 제 몫을 했다. 리그서 손꼽히는 콘택트 능력이 강점인 김민혁은 타율 0.285로 힘을 보탰고, 내야 곳곳을 소화하는 오윤석은 113경기에 나서 빈틈을 메웠다.

최근 두 시즌 평균 97경기 출전에 그친 배정대는 외야 수비에선 여전히 경쟁력이 있다. 이 중 김민혁과 배정대는 A등급을 받았다. 다른 구단이 영입하려면 직전 연봉의 200%와 보호선수 20명 외 1명 또는 연봉의 300%를 KT에 보상해야 한다.

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불펜의 사정은 조금 더 복잡하다. 지난겨울 강백호(한화)의 FA 이적에 따른 보상선수로 KT에 합류한 한승혁은 2025년 한화서 71경기 평균자책점 2.25로 활약했다. 하지만 올해는 팔꿈치 통증과 부진이 겹쳐 35경기 평균자책점 6.68에 그쳤다.

오랜 기간 뒷문을 지켜온 김민수도 평균자책점 5.70으로 고전했다. 둘 다 KS 엔트리에도 들지 못했다. 그동안의 기여도와 최근 성적, 향후 활용 가능성까지 두루 따져야 하는 상황이다.

나도현 KT 단장은 18일 통화에서 “팀 전체 구성은 물론 다른 팀들의 전략 역시 감안해야 한다. 선수마다 상황이 다른 만큼 그에 맞춰 풀어나갈 계획”이라고 밝혔다. 구단은 전원 잔류를 바라지만 시장 상황에 따른 변수도 고려해야 한다는 뜻이다. 외부 FA 영입에 대해서는 “현재로서는 검토하지 않고 있다”고 선을 그었다.

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이들의 잔류는 세대교체라는 숙제와도 맞물린다. 올해 포스트시즌에 진출한 5개 팀의 엔트리를 보면 KT의 평균 나이가 만 29.93세로 가장 높았다. 만 30세 이상 선수도 16명으로 최다였고, 야수 17명의 평균 나이는 만 31.24세에 달했다. 내년엔 즉시전력감인 베테랑 최지만(35)까지 가세한다.

나 단장 역시 이 점을 잘 알고 있다. 그러면서도 “지금 내부 FA랑은 별개로 보고 있다. (기계적으로) 젊은 선수들만 쓴다고 세대교체는 아니다. 퍼포먼스를 내면서 페이드인·페이드아웃을 잘해야 한다”고 강조했다. 기존 선수들이 제 몫을 하는 사이 젊은 선수들이 차츰 역할을 늘려야 한다는 뜻이다.

KT는 매겨울 3개년 계획을 바탕으로 선수 영입과 육성을 함께 구상하고 있다. 이번 FA 협상 역시 당장의 전력뿐 아니라 향후 선수단 구성에 미칠 영향까지 고려하겠다는 설명이다. 목표는 분명하다. KS 정상에 다시 도전하는 동시에 해마다 우승을 다툴 수 있는 강팀으로 자리 잡는 것. 현재와 미래를 함께 준비해야 하는 마법사 군단에게 올겨울의 선택이 더욱 중요한 이유다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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