사진제공: JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔이 직접 작사·작곡에 참여한 신곡 ‘NO RETURN’(노 리턴)을 선보였다.

아이엔은 지난 17일 스트레이 키즈의 자체 프로젝트 ‘SKZ-PLAYER’(슼즈 플레이어)를 통해 디지털 싱글 ‘NO RETURN’을 발매했다.

신곡은 여유로운 분위기의 신스팝 장르로, 상대가 아무리 밀어내도 결국 다시 돌아올 수밖에 없다는 내용을 담았다. 아이엔이 작사와 작곡에 참여했으며, 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬도 곡 작업에 힘을 보탰다.

음원과 함께 공개된 뮤직비디오에는 아이엔이 직접 기획과 연출에 참여했다. 흑백과 붉은색을 대비시킨 영상은 한 인물의 기존 자아와 광기에 사로잡힌 또 다른 자아의 대립을 그렸다.

특히 그리스 신화 속 오르페우스 이야기를 차용해 뒤를 돌아보는 순간 광기의 자아에 잠식되는 과정을 표현했다. 영상 말미에는 계단 위에서 펼치는 아이엔의 퍼포먼스를 통해 새로운 자아의 승리를 보여준다.

‘NO RETURN’ 뮤직비디오는 공개 이후 18일 오전 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐다.

‘SKZ-PLAYER’는 스트레이 키즈 멤버들이 자신만의 음악과 퍼포먼스를 선보이는 자체 프로젝트다. 그룹은 ‘SKZ-RECORD’와 함께 멤버들의 개별 작업물을 공개하고 있으며, 한과 필릭스, 아이엔에 이어 다른 멤버들의 콘텐츠도 순차적으로 선보일 예정이다.

스트레이 키즈는 올해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 9연속 1위를 기록했으며, ‘록 인 리오’와 ‘STRAYCITY’ 등 음악 페스티벌 무대에 올랐다. 현재 월드투어 ‘RUN IT’을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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