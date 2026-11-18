안전 공동 선언식 참석자들이 기념 촬영하는 모습. 기아 제공

기아가 18일 오토랜드 화성에서 고용노동부 경기지방고용노동청, 협력사들과 ‘내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게’라는 주제로 안전 공동 선언식을 개최했다.

기아는 협력사들과 함께 자율적인 안전관리 문화를 정착하고 중대재해 예방을 위한 의지를 다지기 위해 이번 선언식을 마련했다. 선언문에는 ▲생명과 안전을 최우선시하는 현장 확립 ▲자율적인 안전관리체계 구축 및 실천 ▲능동적인 잠재 위험 식별 및 개선 등 중대재해 예방을 위한 내용을 담았다. 오토랜드 화성 협력사 110곳의 관계자가 참석해 안전 공동 선언문을 함께 낭독했다.

이날 행사에서는 협력사들이 안전관리 우수사례를 직접 발표하고, 서로의 사례를 벤치마킹하는 시간도 가졌다. 또 잠재 위험요인 발굴에 힘쓰고 안전시설을 지속 확충해 온 공적을 인정받아 기아와 협력사가 함께 경기지방고용노동청장상을 받았다.

기아 관계자는 “안전 공동 선언식은 ‘사람 중심의 안전’을 실현하기 위한 출발점”이라며 “기아는 차량과 부품, 물류, 건설, 설비 등 다양한 형태의 협력사와 지속 소통하고 협력하여 안전한 일터, 행복한 일터를 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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