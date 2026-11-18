에스토니아 탈린에서 열린 ‘2026 TV Beats’ 행사 세션에 참석한 CJ ENM 플랫폼사업기획담당 이헌진 부장(오른쪽). 사진=CJ ENM

‘친애하는 X’가 에스토니아에서 열린 국제 영상 산업 행사에 한국·아시아 작품으로는 유일하게 초청됐다.

18일 CJ ENM에 따르면 스튜디오드래곤이 제작한 티빙 오리지널 드라마 ‘친애하는 X’는 에스토니아 탈린에서 열린 ‘2026 TV Beats’의 공식 상영 프로그램 ‘TV Beats Screenings’에 초청돼 현지 관객과 만났다.

‘친애하는 X’는 올해 TV Beats가 선정한 총 27개 드라마 프로젝트 가운데 유일한 한국·아시아 작품이다. 특히 글로벌 시장에서 주목할 만한 드라마 7편을 선정하는 ‘TV Beats Screenings’에 이름을 올렸다.

TV Beats는 국제 영상 산업 행사 ‘인더스트리 앳 탈린 & 발틱 이벤트(Industry@Tallinn & Baltic Event)’의 주요 프로그램이다. 북유럽과 발트해 연안의 대표 영화제인 ‘탈린 블랙 나이츠 영화제’와 연계해 열리며, 전 세계 방송사와 온라인동영상서비스(OTT), 제작사, 투자사 등 업계 관계자들이 참여한다.

CJ ENM은 이번 행사에서 ‘국경을 넘어: K-콘텐츠와 친애하는 X의 글로벌 여정’을 주제로 패널 토크와 작품 상영을 진행했다. K-콘텐츠의 글로벌 성과와 유럽 시장에서의 협력 현황 등을 소개했으며, 상영 이후에는 스튜디오드래곤 이지민 PD와 CJ ENM 이헌진 플랫폼사업기획담당 부장이 참석해 작품의 기획·제작 과정을 설명했다.

TV Beats Screenings의 토마스 일리 큐레이터는 “‘친애하는 X’는 올해 라인업에 새로운 활력을 불어넣기에 더없이 적기에 찾아온 작품”이라고 평가했다.

CJ ENM 관계자는 “이번 스크리닝은 ‘친애하는 X’를 유럽 현지 관객과 글로벌 콘텐츠 업계 관계자들에게 직접 소개할 수 있었던 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 글로벌 시장에서 한국 콘텐츠의 접점을 확대하고 다양한 해외 파트너십을 모색하겠다”고 밝혔다.

배우 김유정이 주연을 맡은 ‘친애하는 X’는 해외 OTT 플랫폼에서도 성과를 거뒀다. 라쿠텐 비키에서는 미국과 브라질, 영국 등 108개 국가에서 1위를 기록했으며, 스타즈플레이 최고 2위, 일본 디즈니+ 최고 1위에 올랐다.

지난해 제30회 부산국제영화제 ‘온 스크린’ 섹션에 초청된 데 이어 올해 아시아 아카데미 크리에이티브 어워즈 베스트 디렉션(스크립티드) 부문 내셔널 위너로 선정됐다. 아시안 텔레비전 어워즈 베스트 드라마 시리즈(OTT) 부문 후보에도 올랐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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