유해란. 사진=뉴시스

53억원짜리 마지막 승부가 펼쳐진다. 유해란(다올금융그룹)은 상금왕 역전을, 한국 여자골프는 시즌 7번째 우승을 노린다. 태극낭자 군단이 2026시즌의 끝을 장식할 반전을 꿈꾼다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전 CME그룹 투어 챔피언십이 19일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72·6762야드)에서 개막한다. 시즌 성적에 따른 포인트 상위 60명만 출전하는 왕중왕전이다. 컷 탈락 없이 나흘간 우승자를 가린다. 총상금은 1100만 달러(약 146억원), 우승 상금은 여자골프 역대 최고인 400만 달러(약 53억원)다.

한국에서는 유해란을 필두로 김효주, 최혜진(이상 롯데), 윤이나(솔레어), 김세영(스포타트), 양희영(키움증권) 등 13명이 출전한다. 한국 선수들은 올해 6승을 합작했지만 미국(8승), 일본(7승)에 밀렸다. 올해의 선수상 등 주요 개인상에서도 수상자를 배출하지 못했다. 최종전서 우승한다면 일본과 나란히 7승으로 한 해를 마무리할 수 있다.

유해란. 사진=AP/뉴시스

가장 주목받는 선수는 유해란이다. 올해 KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 에비앙 챔피언십을 제패하며 메이저 2관왕에 올랐다. 그러나 시즌 막판 손가락 부상으로 일부 대회에 나서지 못했다.

최소 출전 라운드를 채우지 못해 베어 트로피(최저 평균타수상) 수상도 무산됐다. 다만 직전 디 안니카 대회에서 공동 3위에 올라 2개 대회 연속 톱5에 진입하며 경기력을 확인했다.

아직 손에 넣을 개인상이 남아 있다. 유해란은 시즌 상금 489만7520달러로 넬리 코르다(미국·631만3058달러)에 이어 2위다. 격차는 약 141만 달러. 하지만 최종전에서 우승 상금 400만불을 챙기면 상금왕에 오를 수 있다. 메이저 2승으로 빛난 한 해를 더 값지게 마무리할 기회다.

김효주도 시즌 세 번째 우승을 노린다. 지난 3월 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십에서 연달아 정상에 섰지만 이후 승수를 추가하지 못했다.

김효주. 사진=AP/뉴시스

최혜진. 사진=AP/뉴시스

최혜진의 숙원은 LPGA 투어 첫 우승이다. 2022년 미국 진출 이후 준우승 7차례, 아마추어 시절까지 합하면 10차례다. 스포츠 데이터 전문업체 엘리아스 스포츠에 따르면 1981년 집계가 시작된 뒤 우승 없이 준우승 10회를 기록한 첫 선수다. 최근 4개 대회에서도 세 차례 준우승했고, 직전 대회에선 막판 보기 2개로 2타 차 우승을 놓쳤다.

첫 출전 선수와 역대 우승자도 가세한다. 지난해 CME 포인트 63위로 이 대회 출전권을 놓친 윤이나는 올해 9위로 도약해 첫 최종전에 나선다. 김세영은 2019년, 양희영은 2023년 이 대회 우승자다. 특히 양희영은 당시 27언더파 261타로 공동 2위를 3타 차로 제치고 LPGA 투어 통산 5승째를 거둔 바 있다.

물론 강자들부터 넘어야 한다. 세계랭킹 1위 코르다는 대회 정상에 서면 시즌 5승과 명예의 전당 입회에 필요한 점수를 모두 확보한다. 지노 티띠꾼(태국)은 대회 3연패를 노린다.

한편 올해 우승컵을 다투는 사이 내년 무대를 향한 도전도 시작된다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어서 올해 3승을 거둔 유현조(롯데)를 비롯해 김민선(대방건설), 이다연(메디힐)이 20일부터 미국 앨라배마주 모빌에서 열리는 LPGA 퀄리파잉(Q) 시리즈 최종전에 나선다. 90홀 경쟁에서 공동 25위 이내에 들면 차기 시즌 LPGA 투어 출전권을 얻는다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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