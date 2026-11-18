SM엔터테인먼트의 클래식·재즈 레이블 SM클래식스(SM Classics)가 하노이와 타이베이 공연을 마치며 글로벌 공연 브랜드 ‘SM CLASSICS LIVE’의 행보를 이어갔다.

SM클래식스는 지난 5일 베트남 하노이 호금 오페라 하우스에서 ‘SM CLASSICS LIVE in HANOI’를 열었다. 이번 공연은 문화체육관광부가 주최한 ‘2026 코리아시즌’의 하나로 마련됐다.

김유원 지휘자가 베트남국립교향악단(VNSO)을 이끌었고, 슈퍼주니어 려욱과 바이올리니스트 정현준이 협연자로 참여했다. 엔시티 드림(NCT DREAM)의 ‘북극성(Never Goodbye)’과 엑소-K(EXO-K)의 ‘마마(MAMA)’ 바이올린 협주곡 버전, 한국과 베트남 전통 민요를 편곡한 앙코르 무대도 처음 공개됐다.

이어 14~15일에는 타이베이 내셔널 콘서트 홀에서 총 3회 공연을 진행했다. 타나폴 세타브라흐마나 지휘자와 내셔널 심포니 오케스트라가 연주를 맡았으며 소녀시대 유리가 사회자로 참여했다.

타이베이 공연에서는 SM클래식스 오리지널 사운드트랙 ‘웰컴 투 SMCU 팰리스(Welcome To SMCU PALACE)’, 동방신기의 ‘라이징 선(Rising Sun)’, 태연의 ‘유 아(U R)’, 레드벨벳의 ‘사이코(Psycho)’ 등이 오케스트라 편곡으로 연주됐다.

려욱은 하노이 1회와 타이베이 3회 등 총 4회 공연에 모두 메인 솔리스트로 출연했다. ‘어린왕자(The Little Prince)’, ‘도로시(Dorothy)’, ‘아무것도 하지 않아도 돼(It’s okay)’ 등을 불렀으며 보아(BoA)의 ‘마이 네임(My Name)’도 쇼팽 에튀드를 활용한 편곡으로 선보였다.

SM클래식스는 서울을 시작으로 도쿄, 빈, 싱가포르, 방콕, 하노이, 타이베이 공연을 이어왔다. 오는 2027년 3월12~14일 제55회 홍콩 아트 페스티벌, 6월29~30일 캐나다 토론토 로이 톰슨 홀(Roy Thomson Hall)에서도 공연할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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