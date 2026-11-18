그룹 라이즈(RIIZE)와 버추얼 보이그룹 플레이브(PLAVE)가 협업 싱글을 선보인다.

라이즈와 플레이브는 오는 30일 낮 12시 컬래버레이션 싱글 ‘로우키(Lowkey)’를 발표한다. 이에 앞서 티저 이미지를 순차 공개하고 있으며, 18일에는 새로운 공간에서 마주친 라이즈 6명과 플레이브 5명의 모습이 담긴 이미지가 공개됐다.

‘로우키’는 UK 개러지 리듬의 신스와 베이스 라인, 그루비한 드럼이 어우러진 하우스 기반의 댄스곡이다. 서로 다른 차원에서 온 두 팀의 만남을 모티프로, 서로 다른 두 사람이 만나 새로운 세계를 만들어가는 사랑 이야기를 담았다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에서는 고장 난 워프로 낯선 세계에 불시착한 라이즈와 플레이브가 서로를 발견하는 과정이 그려진다. 이후 같은 리듬에 맞춰 함께 퍼포먼스를 펼치는 장면도 담길 예정이다.

실존 아이돌 그룹과 버추얼 아이돌 그룹이 하나의 곡과 뮤직비디오에서 만난다는 점에서 두 팀이 어떤 방식으로 퍼포먼스를 구현할지도 관심을 모은다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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