영화 ‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’가 군병원에 모인 신병즈의 모습을 공개했다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’는 달콤한 휴식을 기대하며 군병원에 입원한 신병즈가 그곳에 얽힌 섬뜩한 소문을 접한 뒤 비밀을 파헤치는 이야기를 그린다.

공개된 1차 보도스틸에는 사단장 아들인 ‘군수저’ 상병 박민석(김민호)을 비롯해 최일구(남태우), 문빛나리(김요한), 강찬석(이정현), 김동우(장성범), 임다혜(전승훈), 최병남(김희수), 성윤모(김현규)가 환자복 차림으로 군병원에 모인 모습이 담겼다.

뜻밖의 사고로 입원한 이들은 병실에서 음식을 나눠 먹거나 바둑을 두며 훈련과 작업에서 벗어난 시간을 보낸다. 신화부대를 떠났지만 여전히 티격태격하는 기존 멤버들의 모습도 이어진다.

새 인물도 등장한다. 군병원 입원 환자인 상병 유재훈(류경수)은 홀로 복도를 걷는 모습으로 미스터리를 더하고, 간호장교 유정연(유정연)은 병실을 돌며 환자들을 살핀다. 두 사람이 기존 신병즈와 어떤 관계를 맺을지도 관전 포인트다.

평화로운 분위기는 오래가지 않는다. 어두운 복도에서 무언가를 발견한 듯 긴장한 박민석의 모습이 포착되면서 군병원을 둘러싼 귀신 소문과 미스터리가 본격적으로 펼쳐질 것을 예고한다.

‘신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다’는 오는 12월30일 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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