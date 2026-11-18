글로벌파운드리에 투입될 보스턴다이나믹스 아틀라스와 스팟.

현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 글로벌 반도체 위탁생산 기업 글로벌파운드리와 손잡고 반도체 제조 현장에 휴머노이드 로봇을 투입한다.

보스턴다이나믹스는 18일 글로벌파운드리와 로봇 분야 협력을 확대하고 휴머노이드 로봇 아틀라스의 현장 테스트와 4족 보행 로봇 스팟의 적용 확대를 추진한다고 밝혔다.

이번 협력으로 글로벌파운드리는 자동차 산업 이외 분야에서 아틀라스를 검증하는 첫 고객사가 된다. 반도체 제조기업 가운데 휴머노이드 로봇 테스트에 나서는 것도 처음이다.

보스턴다이나믹스는 2027년 초부터 글로벌파운드리 주요 생산시설에서 아틀라스의 현장 테스트를 시작한다. 반도체 제조 공정에서 휴머노이드 로봇이 수행할 수 있는 작업을 발굴하고 현장 적용에 필요한 기술적 조건과 고객 요구사항을 확인할 계획이다. 특정 작업 수행을 위한 초기 학습과 검증도 병행한다.

4족 보행 로봇 스팟의 운영 범위도 확대한다. 글로벌파운드리는 미국 뉴욕과 버몬트, 독일 드레스덴, 싱가포르 등 주요 반도체 생산시설에 스팟을 추가 배치할 예정이다.

양사는 기존 스팟 운영을 통해 협력 관계를 이어왔다. 글로벌파운드리는 4년 이상 미국 버몬트 생산시설에서 스팟을 활용해 왔으며 최근 싱가포르 사업장으로 적용 범위를 넓혔다.

싱가포르 사업장에 투입된 스팟 2대는 지난 4월부터 반도체 생산시설 하부의 부대설비 공간인 서브팹(Sub-fab)에서 약 900㎞를 이동하며 9만건 이상의 검사를 수행했다. 임무 성공률은 99%를 기록했다. 글로벌파운드리는 스팟의 시각 검사 기능을 활용해 향후 검사 업무를 현재의 두 배 이상으로 확대할 방침이다.

잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 최고제품기술책임자(CPTO)는 “글로벌파운드리와 같은 기업들은 로봇을 통해 실질적인 운영 가치를 창출하는 동시에 향후 제조 혁신에 필요한 데이터를 축적하고 있다”고 말했다.

프라딥 싱 글로벌파운드리 최고제조책임자(CMO)는 “스팟을 활용한 데이터 수집으로 생산시설의 효율성을 높이고 예측 중심의 유지보수 체계로 전환하고 있다”며 “아틀라스 테스트와 스팟 확대 배치는 인공지능(AI) 기반 제조로 나아가기 위한 다음 단계”라고 밝혔다.

보스턴다이나믹스는 자동차 제조 현장에서도 아틀라스의 실증을 추진하고 있다. 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 마련된 로보틱스 메타플랜트 응용 센터를 통해 실제 자동차 생산공정에 필요한 작업을 학습하고 검증할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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