배우 정성화가 세 번째 ‘미세스 다웃파이어’ 무대에 오른다. 이미 두 차례 같은 인물을 연기했지만, 이번 시즌을 앞둔 마음은 어느 때보다 무겁다. 작품과 연기가 관객에게 익숙해진 만큼 새로운 해석과 더욱 정교한 표현으로 다시 볼 이유를 증명해야 하기 때문이다.

뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’는 1993년 개봉한 로빈 윌리엄스 주연의 동명 영화를 원작으로 한다. 이혼 후 아이들과 떨어져 지내게 된 아빠 다니엘이 유모 다웃파이어로 변장해 가족 곁으로 돌아가면서 벌어지는 이야기를 그린다. 오는 12월3일부터 2027년 2월21일까지 서울 강남구 GS아트센터에서 공연된다.

정성화는 2022년 초연과 2025년 재연에 이어 이번 세 번째 시즌까지 다니엘과 미세스 다웃파이어를 연기한다. 세 시즌에 모두 참여한 주연 배우는 정성화가 유일하다.

세 시즌을 함께한 소감을 묻자 정성화는 “미세스 다웃파이어로는 제가 우리나라에서 가장 장인”이라고 너스레를 떨었다. 이어 그는 “공연을 거듭할수록 잘했던 것보다 아쉬웠던 부분이 더 많이 떠오른다. 이번에는 무엇을 보완해야 할지, 앞선 시즌에서 놓친 것은 무엇인지 계속 돌아보고 있다”고 말했다.

◆“세 번째 시즌, 연기를 들키는 느낌”

이번 시즌에도 황정민과 정상훈이 정성화와 함께 다니엘·다웃파이어 역을 맡는다. 세 배우가 같은 인물을 서로 다른 색깔로 해석한다는 점에서 일찌감치 ‘황금 라인업’으로 기대를 모았다. 정성화에게 높은 기대치는 원동력이면서 동시에 부담이다.

화려한 캐스팅을 향한 기대에 대해 정성화는 “제삼자의 입장에서는 세 배우의 공연을 모두 보고 싶을 만큼 기대되는 라인업일 수 있다. ‘이번에도 황금 라인업으로 돌아왔다’는 말을 들으면 그에 걸맞은 연기를 해야 한다는 부담이 생긴다”고 털어놨다.

이미 두 차례 작품을 본 관객에게 또 다른 만족감을 줘야 한다는 책임도 뒤따른다. 정성화는 “세 번째 보는 관객도 분명히 있을 텐데 그분들에게 어떤 새로운 만족을 줄 수 있을지 고민하고 있다. 재연까지는 괜찮지만 세 번째 시즌부터는 연기를 들키는 느낌이 있다”고 짚었다.

정성화가 말하는 ‘들킨다’는 것은 배우의 해석과 호흡이 관객에게 이미 익숙해졌다는 뜻이다. 작은 습관과 반복까지 고스란히 드러나는 만큼 안일하게 접근할 수 없다.

정성화는 “제가 어떤 식으로 웃기고 어떤 감정을 표현하는지 이미 관객에게 노출돼 있다. 여기서 마음 편하게 연기하면 재미도 줄고 웃음도 덜 나올 수 있다”며 “작품을 대하는 철학으로 단단히 무장하지 않으면 배우가 가장 힘들어지는 시즌”이라고 설명했다.

연말 공연계에는 대형 뮤지컬이 잇달아 막을 올린다. 관객이 적지 않은 비용과 시간을 들여 ‘미세스 다웃파이어’를 선택해야 할 이유를 만드는 것도 배우의 몫이다. 정성화는 웃음의 강도만 높이기보다 코미디에 가려졌던 인물의 상처와 가족의 의미를 더욱 깊게 보여주겠다는 목표를 세웠다.

앞선 시즌을 반추한 정성화는 “코미디에 조금 매몰됐던 것도 사실이다. 반드시 표현해야 할 감정의 세부를 간과한 부분이 있었다”며 “이번에는 다웃파이어가 돼 집으로 들어간 다니엘이 아이들을 볼 때 무슨 생각을 하는지, 사랑하는 가족을 속여야 하는 순간에는 어떤 마음인지 더 자세히 보여주고 싶다”고 밝혔다.

그는 “관객이 비싼 돈을 내고 극장에 왔는데 그저 재미있었다는 생각만 하고 돌아가서는 안 된다고 본다”며 “단순히 웃고 지나가는 공연이 아니라 ‘이 작품에서 더 느낄 것이 있었구나’라는 생각을 품고 돌아가는 공연으로 만들고 싶다”고 강조했다.

◆세 아이의 아빠가 바라본 다니엘

정성화는 첫째 딸과 딸·아들 쌍둥이를 둔 세 아이의 아빠다. 가족을 사랑하지만 아내 미란다와의 생각 차이를 좁히지 못해 이혼한 다니엘의 사정이 남다르게 다가올 수밖에 없다.

실제 아버지로서 느낀 점을 묻자 정성화는 “저도 아이가 셋이다. 다니엘처럼 행동하면 이혼당할 수 있다는 것도 안다”고 웃었다. 이어 “작품을 하면서 ‘아내에게 잘해야겠다’, ‘좋은 아빠란 무엇일까’를 많이 생각했다. 남자가 생각하는 최선과 여자가 받아들이는 최선은 다를 수 있다”고 말했다.

다니엘은 아이들과 함께하기 위해 무모한 변장을 선택한다. 그 행동 자체는 잘못됐지만, 그 안에는 가족을 되찾고 싶은 아버지의 절실함이 있다. 정성화는 다니엘의 잘못을 감싸기보다 자신의 부족함을 인정하고 가족을 이해해 가는 과정에 집중했다.

다니엘과 미란다의 갈등을 현실의 부부 관계와 연결한 정성화는 “내가 최선을 다했다고 생각해도 상대에게는 아닐 수 있다는 사실을 받아들이는 것이 중요하다. 사과에도 상대가 받아들일 수 있는 형식이 필요하다는 것을 배웠다”고 설명했다.

가정 역시 구성원 간의 이해와 배려가 필요한 작은 사회다. 정성화는 “저도 바쁘다는 이유로 집에 신경을 쓰지 못해 볼멘소리를 들을 때가 있다. 그럴 때 상황을 제대로 파악하고 사과하려고 한다”며 “좋은 아빠는 자식에게 평생 영양분을 줄 수 있는 사람이라고 생각한다”고 소신을 밝혔다.

좋은 부모의 조건을 묻자 정성화는 경제적인 능력보다 지속적인 사랑을 꼽았다. 정성화는 “힘들고 바쁘거나 돈을 많이 벌지 못해 비싼 음식을 사주지 못하더라도 사랑이라는 영양분을 계속 줄 수 있는 아빠가 되고 싶다. 그런 마음을 알고 연기해야 다니엘의 절실함도 가짜처럼 보이지 않는다”고 말했다.

자녀들도 초연과 재연을 관람했다. 작품을 본 아이들이 부모의 관계를 어떻게 받아들일지 생각하면서 배우이자 아버지로서 책임감도 커졌다.

정성화는 “아이들은 공연을 보면서 ‘아빠와 엄마가 항상 사이좋게 지냈으면 좋겠다’고 생각했을 것 같다”며 “어른들의 생각 차이 때문에 아이들이 불행에 내몰리는 일이 있어서는 안 된다는 생각이 더 강해졌다”고 전했다.

◆“가족이 속아야 관객도 믿는다”

정성화가 이번 시즌 가장 공을 들이는 부분은 할머니 연기다. 다니엘과 오랜 시간을 보낸 가족조차 다웃파이어의 정체를 알아보지 못해야 이야기 전체가 설득력을 얻기 때문이다.

분장의 완성도만으로는 가족과 관객을 설득할 수 없다. 정성화는 “가족이 자기 가족을 못 알아본다는 것이 말이 되느냐. 그렇기 때문에 다웃파이어가 얼마나 정교하고 속을 만한 인물인지가 중요하다”고 강조했다.

이어 정성화는 “관객이 다웃파이어가 처음 등장하는 순간 ‘그래서 아내와 아이들이 속는구나’라고 인정해야 이후의 이야기가 성립한다. 할머니가 얼마나 구체적이고 살아 있는 인물로 보이는지가 연기에서 가장 중요한 부분”이라고 덧붙였다.

초연 당시에는 윤여정과 고(故) 김수미의 말투와 몸짓을 참고했다. 이제는 특정 인물을 흉내 내는 단계를 넘어 다웃파이어만의 습관과 정서를 만드는 데 집중하고 있다.

달라진 접근법을 설명하며 정성화는 “할머니도 나이에 앞서 한 사람의 여성이다. 말을 할 때의 버릇과 행동, 어조와 어미가 어떻게 달라지는지 정밀하게 생각하고 있다”고 말했다.

정성화는 김지미와 엄앵란의 말투와 표현도 참고하고 있다. 정성화는 “두 선생님의 감성적인 표현을 살펴보고 있다. 애교를 어느 지점에 넣으면 자연스러울지 여러 방식으로 실험하면서 다웃파이어의 디테일을 만들고 있다”고 밝혔다.

외형적인 변신도 만만치 않다. 얼굴을 덮는 특수분장과 가발을 착용하면 열과 땀이 빠져나가지 않아 의상이 가슴까지 젖고 피부 트러블도 생긴다. 다니엘과 다웃파이어를 불과 몇 초 만에 오가는 퀵체인지까지 소화해야 한다.

‘8초 퀵체인지’를 떠올린 정성화는 “처음에는 8초 안에 옷을 갈아입지 못할까 봐 잠도 못 잤다. 그런데 계속 연습하니 6초 만에 갈아입고 물까지 마신 뒤 나올 수 있게 됐다”고 회상했다.

더 어려운 장면은 레스토랑에서 펼쳐진다. 다니엘과 다웃파이어를 네댓 번 오가면서 상대 배우와 대사와 동작의 타이밍까지 정확하게 맞춰야 한다.

정성화는 “혼자만 잘해서 되는 장면이 아니다. 상대 배우와 타이밍을 정확히 맞춰야 하고 한 명이라도 정신을 놓으면 장면 전체가 무너진다”며 “어떤 날에는 급하게 가발이나 의상을 제대로 갖추지 못하고 나올 때도 있다. 그 긴장감까지 공연의 재미가 되는 장면”이라고 설명했다.

육체적으로 힘든 역할은 정성화의 필모그래피를 관통한다. ‘킹키부츠’, ‘비틀쥬스’, ‘영웅’, ‘레미제라블’ 등에서도 높은 난도의 노래와 연기를 동시에 소화했다. 정성화는 자신을 ‘고생 캐릭터 전문 배우’라고 표현했다.

고된 역할을 계속 선택하는 이유에 대해 정성화는 “뮤지컬은 잔인하게도 배우가 힘들수록 객석의 도파민이 터지는 것 같다. 관객에게 ‘재미있었다’는 말보다 ‘정말 힘들었겠다’는 말을 더 많이 들었다”고 웃었다.

정성화는 “이제는 그 말이 ‘잘했다’는 칭찬처럼 들린다. 고생하는 역할을 좋아하는 것 같다. 어쩌면 저만이 할 수 있는 영역을 만들어가는 과정이기도 하다”고 의미를 부여했다.

◆“좋은 코미디는 좋은 연기에서 나온다”

정성화는 1994년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔해 틴틴파이브로 활동했다. 이후 뮤지컬 무대로 옮겨 ‘영웅’, ‘라카지’, ‘레미제라블’, ‘맨 오브 라만차’ 등 정극과 코미디를 넘나들었다. 코미디언으로 활동한 이력은 배우 정성화를 만든 가장 강력한 기반이다.

코미디 경력에 대한 생각을 묻자 정성화는 “코미디 경력이 없었다면 지금의 저도 없었을 것이다. 비트박스와 춤, 성대모사를 했던 경험이 다웃파이어를 연기하는 데 큰 도움이 된다”고 답했다.

정성화는 “코미디를 할 수 있다는 것은 훈장과 같다. 언제든 꺼낼 수 있는 제가 가진 가장 좋은 무기다. 정극과 코미디를 오가며 다양한 모습을 보여주고, 코미디에서도 발전을 느끼게 하는 것이 제 바람”이라고 밝혔다.

다만 웃기는 감각만으로는 무대 위 코미디를 완성할 수 없다고 선을 그었다. 인물의 감정과 상황에 충실해야 예상하지 못한 순간 웃음이 터지고, 그 웃음 뒤에 슬픔과 연민이 남는다는 것이 정성화의 철학이다.

좋은 코미디의 조건에 대해 정성화는 “좋은 코미디는 좋은 연기에서 나온다. 인물의 감정 흐름을 충실하게 분석해야 관객의 뒤통수를 치는 예상 밖의 말투와 타이밍이 생긴다”고 짚었다.

정성화는 “코미디는 굉장히 공학적인 연기다. 배우마다 ‘이럴 때 웃음이 나온다’는 공식이 있고, 불과 0.03초 차이로 반응이 달라지기도 한다. 웃음을 만들기 전에 인물의 감정을 진지하게 쌓아야 한다”고 설명했다.

웃음을 연구하기 위해 젊은 시절 미국 시트콤 ‘프렌즈’ 열 시즌을 다섯 차례씩 반복해서 봤다. 정성화는 “그 작품에는 세상에서 사람을 웃기기 위해 할 수 있는 시도가 거의 다 들어 있다. 먼저 부러워하고 분석해 두면 언젠가 무대에서 활용할 수 있다”며 “웃음도 공부하지 않으면 만들기 어렵다”고 강조했다.

같은 배역을 맡은 황정민과 정상훈의 코미디에서도 자극을 받는다. 세 배우의 서로 다른 표현 방식은 관객이 세 차례 공연을 볼 이유가 되기도 한다.

황정민의 연기에 대해 정성화는 “서 있는 것 자체로 연기가 되는 배우다. 코미디에 시동을 걸면 웃음이 나오고, 슬픔을 꺼내면 관객이 함께 운다”며 “인물에 들어가는 진정성이 워낙 강하다. 낮 공연에서 황정민의 무대를 보고 저녁 공연에 오를 때면 ‘관객을 이렇게 웃기고 울리는구나’ 싶어 부럽기도 하다”고 평가했다.

오랜 시간 가까이 지낸 정상훈에 대해서는 객석과 교감하는 능력을 강점으로 꼽았다. 정성화는 “정상훈은 객석의 공기를 읽고 이끄는 능력이 탁월하다. 그날 관객이 소극적이면 거기에 맞춰 호흡을 바꾼다”며 “즉흥적으로 공연을 움직이는 대단한 능력이 있다. 연기에도 페이소스가 생겨 훨씬 고급스러워졌다”고 말했다.

정성화가 완성한 다니엘과 다웃파이어의 특징은 부성애와 절실함이다. 자신의 무대를 선택할 관객에게 정성화는 “정성화의 공연에서는 아버지로서 부성애가 짙은 다니엘과 힙한 다웃파이어를 함께 볼 수 있을 것”이라며 “웃음과 캐릭터의 절실함을 제가 가진 방식으로 표현하고 싶다”고 자신했다.

◆“무대가 무서워야 값어치를 한다”

뮤지컬 배우로 활동한 지 22년이 됐지만 정성화는 여전히 무대가 두렵다고 했다. 그 두려움이 공연 전날 일찍 잠자리에 들고 술을 멀리하며 목소리와 몸을 관리하게 만드는 힘이다.

오랫동안 정상의 자리를 지킬 수 있었던 원동력을 묻자 정성화는 “무대에 오르는 일을 즐기지만, 그보다 먼저 무대가 얼마나 크고 중대한 곳인지 알아야 한다. 무대가 무서워야 자기관리도 한다”고 답했다.

나이가 들수록 발성과 체력 관리의 중요성도 커졌다. 정성화는 “좋은 목소리는 좋은 발성에서 나온다. 예전에는 힘으로 밀었다면 이제는 같은 에너지를 더 효율적으로 내는 방법을 조금씩 알게 됐다”며 “몸이 피곤하거나 감기에 걸렸을 때도 무대를 지킬 수 있는 자신만의 방법을 계속 찾아야 한다”고 말했다.

관객이 지불한 티켓값과 시간을 아깝지 않게 만드는 것이 배우의 책임이라는 소신도 확고하다. 정성화는 관객 대부분이 인물의 감정과 행동을 이해할 수 있을 만큼 명확한 연기를 보여줘야 한다고 강조했다.

배우의 책임에 대해 정성화는 “관객은 적지 않은 돈을 내고 공연을 보러 온다. 그 시간이 아깝지 않게 만드는 것이 제 역할이다. ‘그 돈을 쓰기 잘했다’는 생각이 들게 해야 한다”고 말했다.

정성화는 “1000명이 공연을 봤다면 적어도 998명은 제 연기를 이해할 수 있어야 한다. 그러려면 가장 좋은 컨디션으로 무대에 올라 정성 들여 준비한 것을 보여줘야 한다. 값어치 하는 배우가 되는 것이 가장 중요하다”고 힘주어 말했다.

관객이 정성화라는 이름에 거는 높은 기대는 부담이면서도 계속 무대로 향하게 하는 원동력이다.

기대와 부담 사이의 마음을 묻자 정성화는 “기대가 크다는 것은 그만큼 제가 보여준 것을 믿고 다시 극장을 찾아준다는 뜻이다. 부담이 없을 수는 없지만 그 부담 덕분에 더 자세히 들여다보고 치열하게 연습한다”고 답했다.

마지막으로 정성화는 “무대에 올라 관객의 박수를 들어야 하루를 잘 산 것 같은 느낌이 든다. 이 일을 할 때 가장 행복하고 편안하면서도 가장 무섭다”며 “하지만 잘 해냈을 때 얻는 보람 때문에 이제는 무대에 서지 않고는 살 수 없을 것 같다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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