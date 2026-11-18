사진=문화체육관광부

최휘영 문화체육관광부 장관이 한국 창작춤의 선구자로 꼽히는 고(故) 배정혜 전 국립무용단 예술감독의 별세를 애도했다.

최 장관은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “한국 무용계의 큰 스승, 배정혜 선생님의 별세에 깊은 슬픔과 애도를 표한다”고 밝혔다.

그는 “선생님께서는 우리 전통춤의 아름다움에 시대 감각을 담아내는 창작 정신으로 한국 창작춤의 지평을 넓히며 새로운 역사를 써 오셨다”고 고인을 추모했다.

이어 “국립국악원 무용단, 서울시무용단, 국립무용단의 예술감독을 지내며 국내 주요 국공립 무용단체 세 곳을 모두 이끈 유일한 무용가이자, 여성 최초의 국립무용단 수장이셨다”고 업적을 기렸다.

또한 “독자적인 훈련법을 정립한 연구자이자 교육자로서도 우리 춤의 새로운 가능성을 열어 주셨다”며 “타계 직전까지 공연과 저술 활동을 이어 가셨던 선생님의 열정은 후배 예술인들에게 깊은 울림과 귀감으로 남을 것”이라고 전했다.

최 장관은 고인이 최근 펴낸 자서전 ‘춤, 영원한 고향 - 나의 무대는 끝나지 않았다’를 언급하며 “선생님께 춤은 끝나지 않는 삶이자 영원한 고향이었으리라 생각한다”고 말했다.

그러면서 “선생님께서 남기신 작품마다 깃든 끝없는 창작 정신과 자유로움을 깊이 새기며, 선생님의 평안한 영면을 기원한다”고 덧붙였다.

최 장관은 이날 오전 고인의 빈소를 직접 찾아 조문했다.

한국 창작춤 발전에 기여한 배정혜 전 예술감독은 지난 17일 82세를 일기로 별세했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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