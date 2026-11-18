사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 경찰과 함께 초등학생들을 위한 안전 교육에 나섰다.

18일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 지난 17일 경기 남양주시의 한 초등학교에서 경기북부경찰청과 함께 청소년 범죄 예방 및 교통안전 교육을 진행했다. 이번 행사는 학생들의 안전의식을 높이기 위해 마련됐으며, 경찰의 협업 제안에 아일릿 멤버들이 재능 기부로 참여했다.

이날 아일릿은 경찰의 신호에 맞춰 호루라기를 불며 깜짝 등장했다. 학생들의 환호 속에 모습을 드러낸 멤버들은 ‘일일 교통 경찰관’으로 변신해 안전 교육을 도왔다.

사진 제공=빌리프랩

미니 5집 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 활용한 교육이 눈길을 끌었다. 아일릿은 노래 가사를 개사해 필수 교통법규를 설명하고, 곡의 주요 소품인 호루라기를 실제 안전 교육에 접목했다.

실종·유괴 예방 교육에서는 학생들에게 호루라기를 선물하고 함께 불어보며 위급 상황에 대처하는 방법을 익혔다. 교육을 마친 뒤에는 하교 지도에도 참여해 학생들의 안전한 귀갓길을 도왔다.

경찰 관계자는 “바쁜 일정에도 학생들을 위해 뜻깊은 재능 기부에 나선 아일릿에게 깊이 감사드린다”며 “대중문화 콘텐츠와 경찰의 치안 메시지를 결합해 안전 교육에 재미와 몰입감을 높인 모범 사례”라고 전했다.

아일릿은 “경찰관분들의 도움으로 학생들에게 꼭 필요한 안전 교육을 전할 수 있어 감회가 새롭고 뜻깊다”며 “모든 청소년들이 안전하고 밝게 성장하길 바란다. 앞으로도 음악을 통해 긍정적인 에너지를 전하는 팀이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

이번 안전 교육 현장을 담은 콘텐츠는 추후 아일릿과 대한민국 경찰청 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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