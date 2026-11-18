사진=SM엔터테인먼트

배우 박수영(레드벨벳 조이)이 ‘유일무이 로맨스’에서 다양한 아르바이트에 도전하는 취업준비생으로 변신해 눈길을 끌고 있다.

박수영은 티빙 드라마 ‘유일무이 로맨스’에서 취업을 준비하며 여러 아르바이트를 병행하는 ‘프로 N잡러’ 공유일 역을 맡아 열연 중이다.

극 중 공유일은 생계를 위해 다양한 일자리를 오가며 바쁜 일상을 보내는 인물이다. 박수영은 매회 달라지는 의상과 능청스러운 연기로 캐릭터의 밝고 씩씩한 면모를 표현하고 있다.

사진=SM엔터테인먼트

공개된 사진에서는 약사 가운을 입은 모습부터 키즈카페에서 아이들과 놀아주거나 커다란 닭 인형 탈을 쓰고 일하는 모습까지 다채로운 변신을 선보였다.

여기에 파인다이닝 레스토랑의 홀서빙 직원으로도 등장한다. 단정한 유니폼을 입고 손님을 응대하는 등 여러 직업을 오가는 공유일의 일상을 자연스럽게 그려냈다.

박수영은 망가짐을 주저하지 않는 연기와 다양한 스타일링으로 취업준비생 공유일의 현실적인 고충과 긍정적인 성격을 함께 보여주고 있다.

‘유일무이 로맨스’는 매주 월요일 오후 6시 티빙을 비롯해 아시아·중동·아프리카 지역 플랫폼 뷰(Viu), 일본 아베마(ABEMA)에서 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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