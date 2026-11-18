사진=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 4위에 오르며 자체 최고 수준의 성과를 이어가고 있다.

17일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 21일 자)에 따르면 피원하모니의 미니 10집 ‘BLOW UP’(블로우 업)은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 4위를 기록했다.

이로써 피원하모니는 3개 앨범 연속 ‘빌보드 200’ 톱10에 진입했으며, 일곱 작품 연속 차트인 기록도 세웠다.

다른 빌보드 차트에서도 성과를 거뒀다. ‘BLOW UP’은 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘인디펜던트 앨범’, ‘월드 앨범’ 차트에서 나란히 1위를 차지했다. 피원하모니는 ‘아티스트 100’에서 11위에 올랐다.

지난 6일 발매된 ‘BLOW UP’은 영웅으로 돌아온 피원하모니가 임무를 수행하며 오랜 시간 이어온 여정을 완성하는 이야기를 담았다. 발매 첫날부터 전작의 초동 판매량을 넘어섰으며, 최종 초동 판매량 60만 장을 돌파해 자체 최고 기록을 경신했다.

동명의 타이틀곡 ‘BLOW UP’은 스포티파이, 애플뮤직, 타이달, 아마존 뮤직 등 글로벌 음악 플랫폼의 주요 신곡 플레이리스트에 선정됐다. 빌보드와 브로드웨이월드, 더 하입 매거진 등 현지 매체에서도 신보를 조명했다.

피원하모니는 지난 17일 SBS Life ‘더쇼’를 끝으로 이번 앨범의 공식 활동을 마무리했다. 앞서 세 번째 월드투어 ‘P1ustage H : MOST WANTED’를 통해 북미 인튜이트 돔 등 아레나급 공연장에서 무대를 펼치며 공연 규모를 확대하기도 했다.

‘BLOW UP’은 미국에서 K-팝 전문 유통 레이블 헬로82(hello82)와의 파트너십을 통해 발매·유통됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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