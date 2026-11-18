18일 서울 영등포구 여의도 콘래드서울에서 월트디즈니 컴퍼니 코리아가 디즈니+ 미디어데이를 열었다. 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표가 한국 진출 5주년을 맞은 디즈니+의 주요 성과와 향후 성장 전략을 발표하고 있다. 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

월트디즈니 컴퍼니 코리아가 디즈니+의 한국 진출 5주년을 맞아 한국 콘텐츠 투자 확대와 오리지널 예능 강화 등 새로운 성장 전략을 내놨다. 치열해진 국내 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 단기적인 성과에 연연하기보다 강력한 지식재산권(IP)과 글로벌 팬덤을 바탕으로 장기적인 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.

18일 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 서울 영등포구 여의도 콘래드서울에서 디즈니+ 미디어데이를 열고 지난 5년간의 성과와 향후 비즈니스 전략, 한국 콘텐츠 라인업을 공개했다.

◆K-콘텐츠 성과 확인…IP·팬덤 앞세운 성장 전략

이날 행사에는 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표와 최연우 로컬 콘텐츠 총괄이 참석해 디즈니+의 미래 성장 방향을 설명했다. 김 대표는 “스트리밍 비즈니스는 단기적인 승부가 아닌 장기적인 관점에서 바라보고 있다”며 “시장에서의 경쟁은 엔드게임이 아닌 긴 호흡의 롱게임이라고 생각한다”고 강조했다. 이어 디즈니가 보유한 강력한 IP와 글로벌 팬덤을 차별화된 경쟁력으로 꼽으며 한국 콘텐츠를 포함한 다양한 이야기를 연결하는 플랫폼으로 성장하겠다는 포부를 밝혔다.

지난 5년간 한국 콘텐츠가 거둔 글로벌 성과도 공개했다. 2022년 디즈니+에서 한국 오리지널 콘텐츠를 처음 선보인 이후 한국 콘텐츠의 연간 시청 시간은 중남미에서 27배, 유럽·중동·아프리카에서 7배, 미국과 캐나다에서 6배 증가했다.

다만 국내 OTT 시장에서 가입자 수와 이용자 규모 등이 경쟁 플랫폼에 뒤처지고 있다는 지적에 김 대표는 “경쟁의 속도에 매달리기보다는 저희만의 방식과 속도에 맞춰 성장하려고 한다”며 “한국 콘텐츠 투자는 한국 시장만을 위한 것이 아니라 글로벌 비즈니스 전체의 성장 동력을 만들기 위한 것”이라고 설명했다.

디즈니+는 앞으로 한국 콘텐츠 투자 확대와 파트너십 다각화, 엔터테인먼트 영역 확장에 집중하겠다는 방침이다. 최근 출시한 광고형 스탠다드 멤버십과 국내 기업과의 제휴를 통해 이용자 선택권을 넓히고, 스포츠 중계와 라이브 엔터테인먼트 등으로 서비스 영역도 확장할 계획이다.

최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄이 ‘디즈니+ 미디어데이’에서 한국 콘텐츠의 방향성과 향후 기대작 라인업을 소개했다. 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

콘텐츠 전략에서는 장르와 형식의 다변화가 핵심이다. 최연우 총괄은 독보적인 스토리텔링과 글로벌 확장성을 고려한 콘텐츠 선정, 예능 라인업 확대, 새로운 콘텐츠 포맷 등 네 가지 방향을 제시했다. 최 총괄은 “작품을 선정할 때 글로벌 타깃을 우선순위에 두지는 않는다”며 “저희 원칙은 한국의 이야기가 우선 한국에서 설득력이 있어야 한다는 것이다. 그래서 한국을 대상으로 하는 가장 한국적인 이야기들을 소개하는 편”이라고 밝혔다.

대표적인 성공 사례로는 현재 전 세계에서 인기리에 공개 중인 재혼 황후를 꼽았다. 최 총괄은 서양풍 판타지 로맨스를 실사화한 작품에 대해 “굉장히 과감한 시도였다”며 “보편적인 주제에 익숙하지 않은 비주얼이 더해지면서 글로벌 시청자들에게 신선하게 다가간 것 같다”고 평가했다.

최 총괄은 “콘텐츠의 글로벌 확장성이 좋아진 만큼 한국의 작품들이 해외 시장에서도 소개되는 것은 굉장히 반가운 일”이라며 “하나의 IP가 일회성 소비에 그치지 않고 해외 리메이크나 프랜차이즈, 세계관 확장 등으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 목표”라고 덧붙였다.

◆오리지널 드라마·예능 투트랙 강화

‘디즈니+ 미디어데이’ 크리에이터 세션에는 국내 주요 예능 제작자들이 참여해 다양한 의견을 나눴다. 김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 모더레이터를 맡은 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 총괄(왼쪽부터). 사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

향후 라인업에는 무빙 시즌2와 이병헌·한지민 주연의 코리언즈를 비롯해 현혹, 내가 죄인이오, 나미야 잡화점의 기적, 코드, 상남자 등이 이름을 올렸다. 기존 범죄·액션 장르뿐 아니라 판타지와 로맨스, 오피스물 등으로 콘텐츠의 폭을 넓힌다.

오리지널 예능 제작도 강화한다. 운명전쟁49의 스핀오프인 신빨스테이, 스포츠계 청춘들의 연애 프로그램 연애선수촌 등 다양한 콘셉트의 예능을 선보이는 가운데 연애 리얼리티 고백하면 손절이야와 운명전쟁49 시즌2 제작이 새롭게 발표됐다. 뿐만 아니라 운명전쟁49는 영국판 제작이 확정됐으며 멕시코와 스페인에서도 제작을 검토하고 있다.

자신이 대표로 있는 미디어랩시소에서 제작을 맡은 고백하면 손절이야에 대해 송은이는 “남녀 사이에 진정한 우정이 존재하는가라는 질문에서 출발한 프로그램”이라며 “출연자들이 자신의 감정을 솔직하고 풍성하게 표현하는 모습에 놀랐다”고 소개했다.

운명전쟁49의 황교진 PD는 시즌2에 대해 “시즌1에서는 실험을 했다면 시즌2에서는 도대체 어디까지 가능할지 깊고 크게 미션을 가져갈 것”이라며 한층 커진 미션과 새로운 세트, 출연진을 예고했다. 김태호 PD 역시 디즈니+와 여행과 연애를 결합한 새로운 예능을 개발하고 있다고 밝혔다.

디즈니+는 이 밖에도 시트콤과 미드폼 콘텐츠, K-팝 스타와 스포츠 선수 등을 조명하는 다큐멘터리까지 영역을 넓힌다. 김 대표는 “디즈니만의 스토리텔링과 글로벌 팬덤, 한국의 창의적인 콘텐츠 역량을 바탕으로 다양한 이야기와 팬덤이 모이는 엔터테인먼트의 디지털 구심점으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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