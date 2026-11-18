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부상을 딛고 홈런왕에 오른 김도영(KIA)이 한국 야구의 발전과 흥행에 기여한 공로까지 인정받았다.

사단법인 일구회는 2026년 ‘뉴트리디데이 일구대상’ 수상자로 김도영을 선정했다고 밝혔다. 김도영은 한국 야구를 대표하는 스타로 자리매김했다. 앞서 2024년 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성하며 정규리그 최우수선수(MVP)에 오른 바 있다. 지난해에는 햄스트링 부상에 아쉬움을 삼켰지만, 올 시즌 다시 기량을 회복하며 45홈런으로 홈런왕을 차지했다.

일구회는 성적뿐 아니라 김도영의 스타성에도 주목했다. 역동적인 플레이로 팬들의 눈길을 사로잡고, 젊은 세대와 새로운 관중을 야구장으로 끌어들이는 데 기여했다는 평가다. KBO리그는 2024년 처음으로 1000만 관중을 돌파한 데 이어 올해 정규리그 역대 최다인 1277만 관중을 기록했다.

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올해 신설된 고교야구 MVP상의 첫 주인공은 프로야구 키움의 전체 1순위 지명을 받은 투타겸업 유망주 하현승(부산고)이다. 뛰어난 투구 능력과 성장 가능성을 인정받았다. 일구회는 한국 야구의 미래를 이끌 유망주들을 격려하고 고교야구 발전을 돕기 위해 해당 상을 마련했다.

이번 시상식은 다음 달 7일 오전 11시 서울 청담 리베라호텔서 열린다. 최고타자상과 최고투수상 등 나머지 9개 부문 수상자는 순차적으로 발표될 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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