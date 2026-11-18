사진=태권도진흥재단 제공

올림픽과 패럴림픽 메달리스트가 가상공간에서 맞붙는다. 장애인과 비장애인 선수가 한 무대에서 겨루는 특별한 태권도 대결이 전북 무주에서 펼쳐진다.

태권도진흥재단은 오는 20일부터 22일까지 사흘간 전북 무주 태권도원 T1 경기장에서 열리는 ‘무주 태권도원 2026 세계파라태권도 선수권대회’ 개막일에 버추얼 태권도 시연회를 개최한다고 밝혔다.

눈길을 끄는 건 출전 선수들의 면면이다. 여자부에서는 2024 파리 패럴림픽 동메달리스트 실바나 페르난데스(브라질)와 파리 올림픽 동메달리스트 이다빈이 맞붙는다. 남자부에서는 파리 패럴림픽 은메달리스트 오즈칸(튀르키예)과 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달리스트 김태훈이 대결한다.

시연회에 앞서 태권도원 ‘AI·버추얼 태권도 체험관’에서는 세계태권도연맹(WT) 버추얼 태권도 중앙훈련센터 현판식도 진행된다.

사진=태권도진흥재단 제공

이번 세계선수권은 패럴림픽 다음으로 높은 G14 등급의 국제대회다. 64개국에서 선수단 406명이 참가해 K41·K44 부문 남녀 각 5개 체급에서 정상을 다툰다. 선수단은 지난 16일부터 태권도원에 도착했으며, 18∼19일 등급 분류 심사를 거쳐 본격적인 메달 경쟁에 나선다.

한국에서는 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 메달리스트 주정훈(80㎏ 이하급)과 이동호(70㎏ 이하급)를 비롯한 7명이 출전한다. 지난 9월 무주 파라 그랑프리에서 우승한 사비르 제이날로프(아제르바이잔), 마흐무트 보즈테케(튀르키예) 등 세계 정상급 선수들도 참가한다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “세계파라태권도 선수권대회가 이번 주말 태권도원을 뜨겁게 달굴 것으로 기대한다”며 “세계 최고 수준의 장애인 선수들의 경기를 비롯해 버추얼태권도중앙훈련센터 현판식, 버추얼태권도 시연회 등 다양한 이벤트를 진행하는 이번 대회에 많은 관심을 바란다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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