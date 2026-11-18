사진=뉴시스

“작은 체구를 나만의 강점으로 만들자고 생각했어요.”

한국 여자 핸드볼대표팀의 현재이자 미래, 김민서(삼척시청)가 날아올랐다. 연령별 대표팀 시절부터 최우수선수(MVP)를 휩쓴 그는 십자인대 파열의 공백마저 성장의 발판으로 삼았다. 이번 비시즌에 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 금메달, 제107회 전국체육대회 준우승 등 괄목할 만한 성과를 내는 데 일조했다. 다음 목표는 명확하다. 다가오는 새 시즌 H리그 우승과 어시스트 100개라는 새 이정표에 도전한다.

김민서는 연령별 대표 시절부터 엘리트 코스를 밟은 ‘MVP 제조기’다. 2022년 세계여자청소년선수권대회와 2023년 아시아여자주니어선수권대회 우승을 이끌며 대회 MVP에 선정됐다. 프로 무대 데뷔도 화려했다. 2022년 신인 드래프트 전체 7순위로 삼척시청에 입단한 뒤, 2022~2023시즌 챔피언결정전 MVP를 거머쥐었다.

탄탄대로를 걷던 그에게 십자인대 파열이라는 큰 시련이 찾아왔다. 부상으로 2023~2024시즌 후반기를 통째로 날렸다. 하지만 위기는 곧 재충전의 시간이 됐다. 김민서는 “아쉽지 않다는 건 거짓말”이라면서도 “쉼 없이 달려오기만 했다. 이참에 잘 쉬고 몸을 만들어서 다시 시작하자고 긍정적으로 생각했다. 오히려 마음을 편하게 가졌던 시기”라고 돌아봤다.

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부상을 털어낸 김민서는 2024~2025시즌, 2025~2026시즌 풀타임 출전하며 팀의 2연속 준우승을 이끌었다. 국제무대 활약도 훌륭했다. 특히 2026 아이치·나고야 AG 일본과의 결승전서 4골을 몰아치며 한국의 금메달을 견인했다. 3년 전 항저우 대회 결승서 일본에 패해 은메달에 머물렀던 아쉬움을 완벽히 씻어냈다.

김민서는 “준비 기간 동안 서킷 훈련도 매우 힘들었고, 각기 다른 팀에서 모인 선수들이 손발을 맞추는 과정이 쉽지 않았다”며 “무조건 이겨야 한다는 부담감과 강박이 있어 심적으로도 고생을 많이 했다”고 털어놨다. 이어 “일본처럼 빠르고 체계적인 팀을 상대하기 위해 도움 수비와 빠른 속공 중심의 플레이를 적극적으로 준비했다”며 “감독님의 강조 아래 언니들이 앞장서서 파이팅을 불어넣어 준 덕분에 같이 결과를 일궈낼 수 있어 정말 행복하다”고 미소를 지었다.

태극마크의 무게감도 한층 깊어졌다. 그는 “청소년 대표 시절엔 단순히 한국 핸드볼을 보여주고 오자는 마음이 컸다”며 “성인 대표팀에 들어올수록 태극마크가 주는 무게감과 책임감이 훨씬 크게 다가온다”고 말했다.

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김민서에게 따라붙는 수식어는 ‘작은 거인’이다. 160㎝라는 크지 않은 신장에도 폭발적인 스피드와 영리한 경기 운영으로 상대를 제압한다. 김민서는 “어릴 때부터 늘 나보다 체격이 큰 선수들을 상대해 왔다. 신장이 작다는 걸 단점으로 여기기보다 나만의 강점으로 만들자고 생각했다”며 “피지컬이 큰 선수들은 상대적으로 민첩성이 떨어진다. 자세를 더 낮추고 빠른 무빙과 움직임으로 수비를 흔드는 것이 나만의 무기”라고 강조했다.

진가는 기록으로도 증명된다. 지난 시즌 정규리그에서 78개의 어시스트를 기록했다. 어시스트 부문 팀 내 1위다. 김민서는 “센터백은 동료들이 무엇을 가장 잘하는지 정확히 파악하고 있는 게 제일 중요하다”며 “특정 선수가 슛 타임이나 감각이 조금 안 나온다 싶으면 패스를 더 얹어주려고 노력한다. 제가 직접 욕심내기보다 동료들을 살려주는 플레이를 선호한다”고 밝혔다.

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비시즌을 알차게 보낸 김민서의 시선은 이제 새 시즌으로 향한다. 2026~2027 H리그 여자부는 오는 2027년 1월8일 충남 보령종합체육관서 막을 올린다. 이번 시즌 여자부는 충남개발공사의 창단으로 9개 팀 체제로 재편됐다. 2라운드 종료 후 상위 1~4위와 하위 5~9위가 나뉘어 경쟁하는 ‘스플릿 라운드’가 새롭게 도입돼 한층 치열한 순위 싸움이 예고됐다. 김민서가 속한 삼척시청은 개막전서 ‘디펜딩 챔피언’ SK슈가글라이더즈와 맞붙는다.

김민서는 “SK슈가글라이더즈는 정말 쉽게 무너지지 않는 팀이다. 하지만 이번 시즌에는 꼭 우승컵을 들어 올리고 싶다. 개인적으로는 어시스트 100개를 채워보고 싶다”고 바랐다. 그러면서 팬들을 향한 진심도 잊지 않았다. 그는 “먼 경기장까지 늘 찾아와 주시고, 내가 잘하는 날이든 못하는 날이든 변함없이 응원해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “보내주시는 응원에 항상 감사한 마음을 안고 코트 위에서 최선을 다하겠다”고 약속했다.

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박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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