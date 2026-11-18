사진=LG 트윈스 제공

2루와 3루, 유격수에 외야까지. 그라운드 곳곳을 누빈 구본혁(LG)이 프로야구 최초의 유틸리티 수비상 주인공이 됐다.

한국야구위원회(KBO)는 18일 올해로 4회째를 맞은 ‘2026 ADT캡스 KBO 수비상’ 수상자 10명을 발표했다. 가장 눈길을 끄는 이름은 구본혁이다. 올해 신설된 유틸리티 부문에서 초대 수상의 영예를 안았다.



의미 있는 첫 수상자다. 구본혁은 올 시즌 내야 세 자리와 우익수를 오가며 총 880⅓이닝을 소화했다. 특히 2루수와 3루수, 유격수로 각각 200이닝 이상을 책임졌다. 여러 포지션을 소화하면서도 안정적인 수비력을 보여줬다.

구본혁은 투표인단으로부터 83표를 얻어 투표 점수 54.61점, 수비 기록 점수 13.55점을 기록했다. 최종 68.15점으로 박지훈(두산·16.92점)과 안상현(SSG·14.92점)을 큰 차이로 따돌렸다.

유틸리티 수비상은 한 포지션에 국한되지 않고 팀에 기여하는 선수들을 조명하기 위해 마련됐다. 정규리그에서 총 540이닝 이상 수비하고, 3개 이상 포지션에서 각각 50이닝 이상을 소화해야 후보 자격을 얻는다. 수상자는 투표 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산해 결정한다.

사진=LG 트윈스 제공

여러 포지션을 오가는 선수의 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 남다르다. 지난달 더그아웃서 만난 구본혁은 “어느 수비에서든 (멀티포지션이라는) 핑계를 대지 않고 똑같이 더 잘할 필요가 있다”며 책임감을 강조한 바 있다.

포지션마다 타구를 읽는 각도부터 달라 끊임없는 준비가 필요하다는 설명도 곁들였다. 당시 그는 “한 자리를 지키는 선수뿐 아니라 여러 자리를 오가는 선수들의 가치도 점점 커지고 있다”고 말했다. 이 믿음이 초대 유틸리티 수비상이라는 결실로 이어졌다.

한편 다른 포지션에서는 투수 곽빈(두산), 포수 허인서(한화), 1루수 오스틴 딘(LG), 2루수 정준재(SSG), 3루수 김도영(KIA), 유격수 박성한(SSG)이 수상자로 선정됐다. 외야에서는 좌익수 기예르모 에레디아(SSG), 중견수 박해민(LG), 우익수 김성윤(삼성)이 이름을 올렸다. 특히 에레디아는 2023년 수비상 제정 이후 4년 연속 수상의 주인공이 됐다.

시상식은 오는 26일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드서 열린다. 수상자들에게는 트로피와 상금 200만원이 주어진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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