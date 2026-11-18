사진=AP/뉴시스

방망이를 잘 쓰는 만큼 멈출 줄도 알아야 한다. ‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 빅리그 4년 차를 앞두고 마주한 과제다. 안타를 만드는 기술은 증명했다. 이제는 공을 골라내는 눈이 필요하다.

토니 비텔로 샌프란시스코 감독은 18일 미국 매체 샌프란시스코 스탠더드를 통해 2027시즌 변화를 예고했다. 코치진의 역할과 선수 지도 방식을 정비하고 목표를 명확히 하겠다는 구상이다. 그는 “이제는 기준을 높여야 한다”고 강조했다. 버스터 포지 야구운영사장도 투타 모두 스트라이크존에서 주도권을 잡아야 한다고 밝혔다.

그럴 만한 이유가 있다. 샌프란시스코는 올해 팀 타율 0.245로 미국 메이저리그(MLB) 30개 구단 중 15위였지만 출루율은 0.306으로 29위였다. 볼넷 449개는 최하위, 득점 669점은 26위에 그쳤다. 라파엘 데버스와 맷 채프먼, 윌리 아다메스 등 거물급 타자를 보유하고도 공격이 좀처럼 풀리지 않은 배경이다. 대학야구 명장 출신인 비텔로 감독은 빅리그 첫해 65승97패에 머물러 포스트시즌 진출에 실패했다.

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이정후 역시 자유롭지 않은 대목이다. 샌프란시스코가 6년 총액 1억1300만달러(한화 약 1502억6740만원)를 투자한 주축 타자다. 팀 공격의 핵심 자원으로서 출루 능력을 끌어올려야 한다. 이정후는 올 시즌 143경기에서 타율 0.276(539타수 149안타) 10홈런 12도루를 기록했다.

미국 야구통계사이트 베이스볼서번트에 따르면 그의 스퀘어드업 비율은 35.8%로 MLB 상위 2%였다. 이는 공을 정확히 맞혀 스윙과 투구 속도를 고려한 최대 타구 속도의 80% 이상을 끌어낸 타격을 뜻한다. 삼진율도 9.8%로, 삼진을 피하는 능력 역시 상위 2%에 올랐다.

반면 볼넷은 47개에서 29개로 줄었고, 볼넷 비율은 하위 6%다. 스트라이크존 밖 공에 배트를 낸 비율도 22.5%에서 31.1%로 높아졌다. 공을 맞히는 기술은 뛰어나지만 때릴 공을 고르는 데는 아쉬움을 남겼다는 뜻이다.

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구단에선 체질 개선에 나섰다. 뉴욕 양키스 타격코치 출신 제임스 로슨을 신설된 공격 코디네이터로 영입한 것. 그는 2024∼2025년 양키스의 2년 연속 MLB 팀 홈런 1위에 힘을 보탠 바 있다. 샌프란시스코에선 타격뿐 아니라 주루와 득점 전략까지 폭넓게 살필 예정이다.

샌프란시스코 스탠더드는 로슨 코디네이터가 해결해야 할 선구안 문제를 짚으면서 볼넷이 부족한 타자 중 하나로 이정후를 거론했다.

그렇다고 무작정 공을 기다리라는 뜻은 아닐 터. 좋은 공은 적극적으로 치고, 유인구는 참아내는 판단력이 필요하다. 이정후가 정교한 타격에 공을 골라내는 눈까지 더해 거인 군단의 공격에 활로를 열 수 있을지 주목된다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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