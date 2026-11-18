일본 애니메이션 음악 작곡가 카지우라 유키(Yuki Kajiura)가 데뷔 33년 만에 처음으로 한국 관객과 만난다.

카지우라 유키는 오는 22일 서울 서대문구 연세대학교 대강당에서 ‘Yuki Kajiura LIVE vol.#22 precious pieces in Seoul SPECIAL SETLIST’ 공연을 개최한다.

이번 공연은 타이베이와 홍콩, 서울, 싱가포르로 이어지는 아시아 투어의 세 번째 무대다. 앞서 열린 타이베이와 홍콩 공연은 모두 전석 매진을 기록했다.

투어의 첫 공연인 타이베이에서는 약 3000명의 관객이 공연장을 찾았다. 카지우라 유키는 직접 피아노 연주와 코러스를 맡았으며, 다섯 명의 보컬리스트 및 밴드 프런트 밴드 멤버스(FRONT BAND MEMBERS)와 함께 무대를 꾸몄다.

이날 ‘소드 아트 온라인’ 10주년 기념곡 ‘창공의 팡파르’와 ‘귀멸의 칼날’ 엔딩 테마 ‘from the edge’ 등 프로젝트 픽션정크션(FictionJunction)의 음악을 선보였다. 극장판 ‘마법소녀 마도카☆마기카 <발푸르기스의 회천>’ 주제가 ‘Kanata’의 라이브 풀 버전과 ‘마법기사 레이어스’ 테마곡도 이번 투어에서 처음 공개했다.

앙코르 무대에서는 2027년 새로운 애니메이션 음악과 픽션정크션 신곡 발표 계획을 알렸다. 이어진 홍콩 공연에서도 관객들의 호응을 얻었으며, 카지우라 유키는 재방문을 약속하며 공연을 마무리했다.

1993년 유닛 시소(See-Saw)로 데뷔한 카지우라 유키는 ‘마법소녀 마도카☆마기카’, ‘페이트/제로(Fate/Zero)’, ‘소드 아트 온라인’, ‘귀멸의 칼날’ 등 여러 인기 애니메이션의 음악을 맡아왔다.

그는 “애니메이션 음악 작업을 시작했을 무렵 한국 분들로부터 온 메시지가 많았다. 제 음악이 한국까지 전해지고 있구나 하고 감동했던 기억이 난다”며 “드디어 라이브로 저희 음악을 전해 드릴 수 있게 돼 정말 기쁘다. 처음 듣는 분들도 즐겁게 감상할 수 있도록 대중적인 곡과 경쾌한 곡을 많이 골랐고, 익숙한 곡들도 새롭게 들릴 테니 기대해 달라”고 첫 내한 소감을 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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