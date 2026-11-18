버추얼 보이그룹 WINKX(윙스)가 멤버들의 비주얼을 최초 공개하며 데뷔 준비에 박차를 가하고 있다.

소속사 타이탄콘텐츠는 지난 17일 윙스 공식 채널을 통해 캐릭터 티저 영상을 공개하고 차지온, 미르, 시후, 레오 등 네 멤버의 모습을 처음 선보였다.

앞서 데뷔 발표 로고 영상에서 실루엣과 일부 단서만 공개했던 윙스는 이번 티저를 통해 멤버들의 캐릭터 디자인을 공개했다.

영상은 ‘AT LAST, WE MEET’, ‘AND NOW, OUR STORY BEGINS.’, ‘Let’s fly together’라는 문구로 시작한다. 이어 네 멤버가 차례로 등장하며 각기 다른 개성을 드러냈다.

베일을 벗은 차지온, 미르, 시후, 레오는 각기 다른 뚜렷한 개성과 감각적인 비주얼로 글로벌 K-팝 팬들과 서브컬처 팬들의 시선을 사로잡았다. 미치카케 특유의 섬세하고 세련된 화풍으로 구현된 네 멤버의 디테일한 스타일링과 서정적인 분위기는 가상 캐릭터를 넘어 마치 살아 숨 쉬는 듯한 아티스트로서의 아우라를 완성했다.

이번 티저는 윙스의 세계관을 소개하는 프리퀄 콘텐츠다. 오는 27일 발매되는 데뷔 싱글 ‘HALO’(헤일로)의 뮤직비디오가 네 멤버의 외로움을 다룬다면, 이후 공개될 프리퀄 콘텐츠에서는 멤버들이 외로움을 겪게 된 과거의 이야기를 풀어낼 예정이다.

캐릭터 디자인은 일본 일러스트레이터 미치카케(Michikake)가 맡았다. 미치카케는 일본 버추얼 유튜버 그룹 유메노스(YUMENOS)의 멤버 나와 츠무구를 디자인했으며, 니지산지 공식 콘텐츠와 홀로스타즈 협업 굿즈 일러스트 작업에도 참여한 바 있다.

윙스는 타이탄콘텐츠가 글로벌 시장을 겨냥해 처음 선보이는 버추얼 그룹이다. 팀명은 날개를 뜻하는 영어 단어 ‘Wings’에서 착안했으며, 서로의 외로움과 불안에 공감하고 함께 다시 날아오르자는 의미를 담았다. 오는 27일 첫 디지털 싱글 ‘HALO’를 발매하고 정식 데뷔한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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