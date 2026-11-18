지난해 지스타 2025 현장 모습. 신정원 기자

국내 최대 게임 전시회 지스타 2026이 한층 넓어진 게임산업의 스펙트럼을 선보인다. 국내외 주요 게임사들의 신작 경쟁은 물론 인디게임 전시와 e스포츠, 투자 프로그램까지 마련되면서 단순한 게임 체험 공간을 넘어 산업 전반의 흐름을 살펴볼 수 있는 자리가 될 전망이다.

18일 지스타조직위원회에 따르면 지스타 2026은 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열린다. 올해는 익스팬드 유어 호라이즌을 슬로건으로, 41개국 1237개사 3445개 부스 규모로 개최된다. 제1·2전시장에서는 일반 관람객을 위한 BTC 전시가 진행되며 기업 간 비즈니스 교류가 이뤄지는 BTB 전시관은 21일까지 운영된다.

지스타조직위원회는 “지스타 2026은 ‘게임’이라는 확고한 본질을 지키는 범위 안에서 AI, 모빌리티, 웹툰 등 이종 산업과 경계 없이 융합하는 새로운 지평을 보여주는 무대”라며 “자체 기획 콘텐츠의 고도화와 새로운 시도를 통해 안전하고 쾌적한 관람 환경 속에서 참가사와 관람객 모두가 새로운 영감과 즐거움을 경험하는 글로벌 축제로 완성하겠다”고 밝혔다.

크래프톤 신작 5종 이미지. 크래프톤 제공

◆국내외 게임사 신작 경쟁…인디게임 전시도 역대 최대

올해 행사에는 크래프톤과 웹젠 등 국내 기업뿐 아니라 호요버스, 코에이 테크모, 세가, 넷이즈게임즈 등 해외 게임사들이 참여한다.

특히 국내 게임사들은 기존 인기 IP의 확장과 신규 장르 발굴을 동시에 추진한다. 먼저 크래프톤은 올해로 10년 연속 지스타 참가를 이어간다. 이번 전시에서는 대표작 배틀그라운드를 비롯해 총 5개 작품을 공개한다. 동양풍 다크 판타지 액션 RPG 타래: 언바운드, 2인 협동 어드벤처 에이지 트위스터, 액션 플랫포머 왈츠앤잼, 전략 RPG 템빨용사 등이 관람객과 만난다. 이를 통해 다양한 장르의 게임성을 전달할 계획이다.

웹젠은 100부스 규모의 전시관을 운영한다. 핵심 작품은 웹툰을 원작으로 한 지휘 전략 RPG 디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지다. 내년 상반기 출시를 앞두고 이번 행사에서 처음으로 시연 버전을 선보인다. 신작 MMORPG 뮤 테오스의 티저 영상도 최초 공개할 예정이다. 이와 함께 테르비스, R2 오리진, 메틴2, 샷온라인 등 기존 IP를 바탕으로 한 게임들도 전시 라인업에 포함했다.

해외 업체들의 신작 경쟁 역시 관전 요소다. 4년 만에 지스타에 복귀하는 호요버스는 붕괴: 넥서스 아니마와 쁘띠플래닛을 국내 오프라인 행사에서 처음 공개한다. 올해 제2전시장에 새롭게 마련되는 지스타 글로벌 게임 쇼케이스에서는 코에이 테크모가 인왕3과 와룡2: 윙스 오브 엠버 등을 선보이며 세가는 토탈워: 워해머 40,000을 국내 첫 공개한다. 넷이즈게임즈는 원스 휴먼과 연운을 출품하고, CD 프로젝트 레드는 더 위쳐 3: 와일드 헌트와 사이버펑크 2077을 통해 관람객과 만난다.

인디게임 분야의 참여 폭도 넓어졌다. 지스타 인디 쇼케이스 2.0: 갤럭시는 250부스 규모로 조성되며 100여개 국내외 개발사가 참여한다. 글로벌 퍼블리셔 디볼버 디지털과 게임 엔진 기업 유니티도 함께한다. AI 게임잼과 해외 개발사 작품 전시 등 다양한 프로그램을 통해 신생 개발자들의 창작물을 소개한다.

지난해 지스타 2025 현장 모습. 뉴시스

◆G-CON부터 투자 유치까지…산업 교류의 장 확대

게임을 둘러싼 산업적 논의도 이어진다. 지스타의 대표 컨퍼런스인 G-CON은 게임 내러티브의 확장을 주제로 19일부터 20일까지 개최된다. CD 프로젝트 레드 개발진과 시프트업 김형태 대표, 미카미 신지 등 국내외 업계 관계자들이 연사로 나선다.

게임 외 콘텐츠 분야 창작자들의 참여도 확대됐다. 장항준·이병헌 감독과 무빙의 박인제 감독, 웹툰 유미의 세포들 이동건 작가, 애니메이션 인사이드 아웃2의 김혜숙 애니메이터 등이 게임과 다른 콘텐츠 산업의 서사 구조 및 창작 방식을 논의한다. 마크로스 시리즈의 카와모리 쇼지 감독과 블루 아카이브 김용하 본부장의 대담도 준비됐다. 연사와 관람객이 자유롭게 의견을 나누는 참여형 프로그램 살롱 드 지도 올해 처음 도입된다.

기업 간 협력과 투자 기회를 확대하기 위한 장치도 마련된다. BTB 전시장 내 네트워크 라운지를 확충하고, 투자사와 퍼블리셔가 참여하는 지스타 인베스트먼트 커넥트를 신설한다. 중소 개발사와 인디게임 기업의 자금 확보 및 해외 진출을 돕겠다는 취지다. 이밖에 오버워치 챔피언스 시리즈 아시아 파이널과 게임 IP를 K컬처와 접목한 게임문화축제도 행사 기간 진행된다.

올해 지스타는 게임을 만드는 기업뿐 아니라 기술 기업과 창작자, 투자자, 플랫폼 사업자까지 참여 범위를 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 게임을 직접 즐기는 경험에 산업 간 협력과 새로운 콘텐츠 발굴이라는 기능을 더한 셈이다. 게임 시장의 경쟁력이 개별 작품의 흥행을 넘어 기술과 이야기, 유통 및 비즈니스 역량의 결합에서 형성되는 만큼 이번 행사가 국내 게임산업의 새로운 성장 가능성을 확인하는 계기가 될지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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